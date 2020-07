Hollywood-Gerücht

Bösewicht-Rolle für Jude Law: Der britische Schauspieler geht offenbar unter die Piraten und soll in der geplanten Realverfilmung von "Peter Pan" Captain Hook spielen.

Auf nach Nimmerland: Wie das US-Branchenblatt "Variety" unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtet, soll Jude Law in einer neuen "Peter Pan"-Verfilmung die Rolle des Captain Hook übernehmen. Weder Law noch das produzierende Studio Disney bestätigten den Bericht bislang. Der Film, eine Realverfilmung des Disney-Zeichentrickklassikers von 1953, soll den Titel "Peter Pan & Wendy" tragen, für die Regie soll David Lowery ("Ein Gauner & Gentleman") verantwortlich zeichnen.

Der Stoff des Schotten J. M. Barrie über einen Jungen, der nicht erwachsen werden will, wurde bereits mehrfach verfilmt, unter anderem von Steven Spielberg ("Hook") und von Joe Wright ("Pan"). Noch in diesem Jahr soll eine sehr freie Adaption mit dem Titel "Wendy" in die Kinos kommen.

Jude Law, der zuletzt im Thriller "The Rhythm Section" zu sehen war, wird als nächstes voraussichtlich für den dritten Teil der "Phantastische Tierwesen"-Reihe als Albus Dumbledore vor der Kamera stehen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH