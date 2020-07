Wissenshow

Von Andreas Schoettl

So liebt Deutschland – Alles über unsere Männer

Anhand einer Umfrage wollte SAT.1 herausfinden, mit welcher Promi-Frau die Mehrheit der deutschen Männer gerne mal Sex hätten. Die Antwort darauf und weitere Erkenntnisse zeigt der Sender in "So liebt Deutschland – Alles über unsere Männer".

Heidi Klum, Sophia Thomalla oder doch lieber Helene Fischer? Zugegeben, die Auswahl fällt schwer. Doch SAT.1 wollte es wirklich genau wissen. Im Rahmen der dreiteiligen Reihe "So liebt Deutschland" hat der Sender eine exklusive Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben. Unter 1.000 befragten Männern galt es tatsächlich herauszufinden, mit welchen Promi-Frauen sie am liebsten Sex hätten. Zur Auswahl standen insgesamt 15 Kandidatinnen.

Da nur eine Umfrage allein eine rund zweistündige Sendung kaum trägt, klärt die unterhaltsame Wissenshow noch weiter über die deutschen Männer auf. Geheimnisse über sein "bestes Stück", Samenspende und sogar Sexspielzeug sollen gelüftet werden. Bedienen sich deutsche Promis etwa auch an ihnen? Darüber klären mit bissigen Kommentaren unter anderem Désirée Nick, Janine Pink oder Jürgen Milski auf.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH