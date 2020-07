Hollywood-Star

Schauspielstar Josh Brolin und seine Frau Kathryn erwarten noch in diesem Jahr Nachwuchs. Für das Hollywood-Traumpaar ist es das zweite gemeinsame Kind.

Der "Avengers"-Held schwebt aktuell im siebten Baby-Himmel. Wie Josh Brolins Ehefrau Kathryn bei Instagram verkündete, erwarten sie ihr zweites gemeinsames Kind. Zu einem Foto, das die 32-Jährige mit Babykugel und ihrem 20 Monate alten Töchterchen Westlyn Reign zeigt, schrieb sie die Worte: "Die Brolins wachsen weiter! Unser kleines Dezember-Baby ist auf dem Weg." Josh kommentierte daraufhin humorvoll: "Wow. Das ist ja großartig! Herzlichen Glückwu... Moment, WAS?!?!"

Das Paar heiratete vor vier Jahren im US-Bundesstaat North Carolina. Zu den Gästen zählten damals hochrangige Hollywood-Größen wie Barbra Streisand, Matt Damon und Bradley Cooper. Die gemeinsame Tochter Westlyn Reign kam kurze Zeit später im November 2018 zur Welt. Zur damaligen Geburt schrieb der 52-jährige Schauspieler, der aus Filmen wie "Deadpool 2", "American Gangster" und dem Oscar-Gewinner "No Country for Old Men" bekannt ist, auf seinem Instagram-Kanal: "Mama Kathryn war herausragend während der magischen Geburt. Unsere Kleine ist ein rundum makelloses Schmuckstück. Wir sind so dankbar und schätzen eure Liebe und Unterstützung während der Schwangerschaft."

Während Kathryn bald Zweifach-Mama sein wird, wird der Schauspielstar bereits zum vierten Mal Vater. Aus Brolins erster Ehe mit Alice Adair, die von 1988 bis 1994 hielt, stammen seine 26-jährige Tochter Eden und der 32-jährige Sohn Trevor. Josh Brolins zweite Ehe mit Schauspielerin Diane Lane, mit der er von 2004 bis 2013 verheiratet war, blieb kinderlos.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH