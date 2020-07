| Streaming-Anbieter

Welche Filme und Serien stehen beim Streaming-Anbieter Netfilx neu zur Verfügung? Hier finden Sie immer aktuell einen Überblick.

Stateless – Staffel 1 (ab 8. Juli)

Anhand von vier Einzelschicksalen erzählt die neue Netflix-Serie "Stateless", was hinter den Mauern eines Internierungslagers in Australien passiert. Die Serie, bei der Cate Blanchett nicht nur als Schauspielerin in einer Nebenrolle involviert ist, sondern auch als Produzentin, begleitet eine Flugbegleiterin auf der Flucht vor einem gefährlichen Kult, einen afghanischen Flüchtling mit seiner Familie auf der Suche nach Asyl, einen jungen Vater, der seinem perspektivlosen Job entflieht, und einen Beamten, dem die Zeit davonläuft, um einen landesweiten Skandal einzudämmen. Eine Serienkritik zu "Stateless" finden Sie hier.

The Wolf of Wall Street (ab 1. Juli)

Leonardo di Caprio in Hochform: Er spielt den Geldsack Jordan Belfort, der in den 90ern ein Vermögen durch dubiose Aktiengeschäfte ein Vermögen machen. Die Finanzsatire besteht größtenteils aus unwirklich wirkenden Rauschphasen.

Auf welche Inhalte können sich Netflix-Kunden im Juli sonst noch freuen? Hier ein Überblick:

Die neuen Netflix-Serien im Juli

Unsolved Mysteries - Staffel 1 (ab 1. Juli)

Sag ja – Staffel 1 (ab 1. Juli)

Warrior Nun – Staffel 1 (ab 2. Juli)

JU-ON: Origins – Staffel 1 (ab 3. Juli)

Der Babysitter-Club – Staffel 1 (ab 3. Juli)

Japan sinkt: 2020 – Staffel 1 (ab 9. Juli)

Um die Welt mit Zac Efron – Staffel 1 (ab 10. Juli)

Dating Around - Brasilien (ab 10. Juli)

Indian Matchmaking – Staffel 1 (ab 16. Juli)

Mund zu Mund – Staffel 1 (ab 17. Juli)

Cursed - Die Auserwählte – Staffel 1 (ab 17. Juli)

Liebe im Spektrum – Staffel 1 (ab 22. Juli)

Sttreetfood: Lateinamerika – Staffel 1 (ab 22. Juli)

Stadt der Angst: New York gegen die Mafia – Staffel 1 (ab 22. Juli)

Last Chance U – Staffel 5 (ab 28. Juli)

The Umbrella Academy – Staffel 2 (ab 31. Juli)

Die neuen Netflix-Filme im Juli

Feinde - Hostiles (ab 1. Juli)

Nymphomaniac (ab 1. Juli)

Desperados (ab 3. Juli)

The Hater (ab 6. Juli)

Die Fürsten der Dunkelheit (ab 8. Juli)

Mucho Mucho Amor: Die Legende von Walter Mercado (ab 8. Juli)

The Old Guard (ab 10. Juli)

Fatal Affair (ab 16. Juli)

Father Soldier Son (ab 17. Juli)

The Kissing Booth 2 (ab 24. Juli)

Der nächtliche Besucher (ab 24. Juli)

