Sandra Maischberger: Deshalb kommt heute keine neue Sendung

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. März, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. März, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Wegen der Übertragung des DFB-Pokals wird am 3. März 2021 keine Maischberger-Sendung ausgestrahlt. In der darauffolgenden Woche geht es normal mit der ARD-Talkshow weiter.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 4. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 4. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Lockdown bis Ostern – weil Bund und Länder versagen?

Lockdown bis Ostern – weil Bund und Länder versagen? Gäste: Robert Habeck (B'90/Die Grünen, Parteivorsitzender), Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern), Markus Söder (CSU, Ministerpräsident Bayern, Parteivorsitzender), Dieter Hallervorden (Schauspieler und Intendant Berliner Schlosspark Theater), Christian Lindner (FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender), Hendrik Streeck (Professor für Virologie)

Schmort Deutschland weiter im Lockdown, weil die Politik versagt hat? Was könnte geöffnet werden? Oder führen selbst die langsamen Lockerungen in die dritte Welle? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. März, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 8. März, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

