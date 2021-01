Sandra Maischberger – Gäste und Themen heute in der ARD

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 27. Januar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 27. Januar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Corona-Einschränkungen, Kanzler-Kandidatur der Grünen, Streit um Nord Stream 2

Corona-Einschränkungen, Kanzler-Kandidatur der Grünen, Streit um Nord Stream 2 Gäste: Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender) Karl Lauterbach (SPD, Politiker und Epidemiologe), Hendrick Streeck (Virologe), Eva Schulz (Reporterin) Cherno Jobatey (Fernsehmoderator), Claus Strunz (Journalist)

Nach der Verlängerung und Verschärfung der Corona-Maßnahmen werden Stimmen lauter, die auf eine baldige schrittweise Rückkehr zur Normalität drängen. Gleichzeitig warnen Wissenschaftler, dass sich die Virus-Mutanten weiter ausbreiten und fordern einen deutlich schärferen Lockdown. Ihr Ziel: die Infektionszahlen auf Null bringen. Verfolgt die Politik die richtige Strategie? Wie lange sind die Einschränkungen noch zumutbar? Darüber diskutieren der Epidemiologe und SPD-Politiker Karl Lauterbach und der Virologe Hendrik Streeck.

Erstmals planen die Grünen eine eigene Kanzlerkandidatur - sowohl Annalena Baerbock als auch Robert Habeck trauen sich das Amt zu. Wen wird die Partei für die Bundestagswahl im September nominieren? Welche Inhalte würden die Grünen in Regierungsverantwortung umsetzen und welcher Koalitionspartner käme hierfür in Frage? Im Studio der Ko-Parteivorsitzende Robert Habeck.

Seit einer Woche ist US-Präsident Joe Biden im Amt und die Hoffnung auf eine Verbesserung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses ist groß. Keine Entspannung ist allerdings im Streit um Nord Stream 2 zu erwarten. Wie schon sein Vorgänger Trump lehnt Biden lehnt die Ostseepipeline ab. Die Festnahme von Alexej Nawalny in Russland setzt die Bundesregierung zusätzlich unter Druck. Sollte Deutschland das Projekt stoppen?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 28. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Virus ohne Grenzen – hat Europa die Kontrolle verloren?

Virus ohne Grenzen – hat Europa die Kontrolle verloren? Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Tonia Mastrobuoni (deutsch-italienische Journalistin, Berlin-Korrespondentin der "La Repubblica"), Daniel Cohn-Bendit (Bündnis 90/Die Grünen, deutsch-französischer Publizist und langjähriger EU-Abgeordneter), Diana Zimmermann (Leiterin ZDF-Studio London), Cathryn Clüver Ashbrook (deutsch-amerikanische Politologin an der Harvard Kennedy School in Cambridge/Massachusett), Christian Lindner (FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender)

Was machen Großbritannien oder die USA beim Thema Impfbeschaffung besser als die EU? Ist das Impfchaos schnell zu beseitigen? Müssen jetzt doch wieder Grenzen geschlossen werden? Bleibt der europäische Gedanke auf der Strecke, und kämpft bald wieder jeder für sich gegen ein globales Virus?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 31. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 31. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 1. Februar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 1. Februar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

