"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Günther Jauch (Fernsehmoderator), Sahra Wagenknecht (Die Linke, ehemalige Fraktionsvorsitzende), Marcel Reif (Sportkommentator), Christiane Hoffmann ("Spiegel"-Autorin), Robin Alexander (stellv. "Welt"-Chefredakteur)

Was muss man wissen? Was sollte man lernen: Griechisch, Geschichte oder Googeln? Das fragt Sandra Maischberger in der ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" den Fernsehmoderator Günther Jauch. Sahra Wagenknecht zieht sich aus der ersten Reihe zurück und zieht Bilanz. Weitere Themen sind die Grundrente, das Impeachment-Verfahren für Donald Trump? Und Uli Hoeneß' spontaner Anruf im "Doppelpass".

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 14. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 14. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Worte, Wut, Widerspruch – Hass verbieten, Meinung aushalten?

Worte, Wut, Widerspruch – Hass verbieten, Meinung aushalten? Gäste: Cem Özdemir (B´90/Grüne, erhielt Morddrohungen), Dorothee Bär (CSU, Staatsministerin für Digitalisierung), Sascha Lobo (Social-Media-Experte und Internet-Unternehmer), Ulf Buermeyer (Strafrechtler, ehrenamtlicher Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte), Igor Levit (Pianist), Ralf Schuler (Leiter "Bild"-Parlamentsbüro)

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung ist noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 18. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 18. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

