Neuer "Herr der Ringe"-Film über Gollum für 2026 angekündigt

Es ist offiziell: Ein neuer Herr der Ringe-Film ist in Arbeit und soll bereits in zwei Jahren fertig sein. Peter Jackson ist auch mit dabei.

Vor über 20 Jahren kam der letzte Filme der legendären "Herr der Ringe"-Trilogie in die Kinos. Regisseur Peter Jackson hatte ein weiteres Meisterwerk erschaffen, das unter anderem mit elf Oscars ausgezeichnet wurde und bis heute als eine der besten Filmreihen aller Zeiten gilt. Nun arbeitet Warner Bros. laut eigener Aussage an einem neuen Live-Action-Film namens "Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum", der das Leben der hinterhältigen Kreatur beleuchten soll. Peter Jackson wird zwar nicht der verantwortliche Regisseur sein, soll die Dreharbeiten jedoch in produzierender Position begleiten.

Gollum-Darsteller Andy Serkis in der Hauptrolle In der Hauptrolle wird mit Andy Serkis jener Darsteller zu sehen sein, der auch in der ursprünglichen Trilogie Gollum verkörpert hat. Doch nicht nur das: Serkis ist auch der Regisseur des Films. In der Vergangenheit produzierte er unter anderem Streifen wie "Venom: Let There Be Carnage" und "Solange ich atme". Außerdem produzierte er schon einzelne Szenen in der Original-Trilogie.

Dreharbeiten erneut in Neuseeland Aktuell befindet sich das Projekt laut einer Ankündigung von Warner Bros. in der Phase der Drehbuchentwicklung. Dieses wird von Fran Walsh und Philippa Boyens geschrieben, die auch für die Drehbücher der Original-Trilogien verantwortlich waren. Einer Rückkehr nach Mittelerde steht also nichts im Wege. Bereits 2026 soll es so weit sein. Die Dreharbeiten werden erneut in Neuseeland stattfinden.

Wann können Fans mit dem Release rechnen? Laut offiziellen Angaben soll der Film bereits im Jahr 2026 auf der Leinwand zu sehen sein. Allerdings steht die Arbeit am Film noch am Anfang; deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich der Release noch nach hinten verschieben könnte.