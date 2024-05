Cate Blanchett erntet Spott im Netz: Hollywood-Star hält sich für "Mittelschicht"

Cate Blanchett sorgt in Cannes für Aufsehen, als sie sich selbst als Teil der Mittelschicht bezeichnet. Angesichts ihres geschätzten Jahreseinkommens von 12,5 Millionen Dollar im Jahr 2018 erntet sie dafür Spott und Belustigung im Netz.

Merkwürdige Selbsteinschätzung

Egal, ob CDU-Vorsitzender oder Hollywoodstar: Mit der Selbsteinstufung in die schwammige Mittelschicht tun sich gut betuchte Personen des öffentlichen Lebens offenbar keinen Gefallen. 2018 hatte sich Friedrich Merz als Teil der "gehobenen Mittelschicht" bezeichnet, nun sorgte Cate Blanchett, unter anderem berühmt für ihre Rolle als Elbenherrscherin in "Herr der Ringe", auf einer Pressekonferenz in Cannes für Belustigung, Verwunderung und Empörung im Netz.