"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger mit ehrlichen Worten: "Ich kam mir hässlich und nicht liebenswert vor"

Marisa Burger über ihre unglückliche Ehe

Marisa Burger lebt in München und bekam 1994 eine Tochter. Doch in den 90er Jahren erlebte die Schauspielerin nicht nur Gutes. In der Zeit war sie in einer Ehe gefangen. Dabei fing die Beziehung ganz romantisch an. Ihr Mann arbeitete in einem Laden in München. Dort lernte Marisa Burger ihn kennen: "Er war mir sofort aufgefallen. Der Typ schaut so wahnsinnig gut aus, den will ich, dachte ich. Aber ich war ein Kind vom Land, er schien für mich unerreichbar, also blieb mir nur, ihn aus der Ferne anzuhimmeln", beschreibt die Schauspielerin in ihrer Autobiografie die Situation. Jahre später trafen sich die beiden zufällig in einer Bar und dort funkte es zwischen ihnen. Die beiden kamen zusammen, heirateten und die Probleme begannen.