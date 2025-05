Das sind die "Praxis mit Meerblick"-Drehorte: Nicht nur auf Rügen

Rügen ist dabei weit mehr als nur ein Hintergrundbild für „Praxis mit Meerblick“ – die größte Insel Deutschlands wird in der Serie selbst zur Hauptfigur​. Von den malerischen Kreidefelsen bis zu den romantischen Hafenstädtchen bietet Rügen die perfekte Szenerie für die Geschichten rund um die resolute Ärztin. Die meisten Szenen entstehen in Sassnitz, Bergen und Binz. Für bestimmte Innenaufnahmen weicht die Produktion jedoch gelegentlich nach Stralsund oder sogar Berlin aus​.

Die Praxis mit Meerblick: Zwei Orte, eine Adresse

Fans der Serie werden die Praxis von Nora Kaminski sofort erkennen. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um ein echtes Ärztehaus: Die Innenaufnahmen entstehen in einer Ferienwohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße 4 in Sassnitz​. Für die Außenaufnahmen nutzt das Filmteam ein anderes Gebäude nur wenige Meter entfernt – die Hausnummer 6. Hier prangt während der Dreharbeiten auch das bekannte Schild der „Gemeinschaftspraxis Dr. Freese & Nora Kaminski“​. Zwischen den Drehzeiten wird es allerdings abmontiert, um neugierige Besucher nicht zu verwirren.