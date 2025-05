"Stralsund - Blutgeld": Kritik zur Krimi-Reihe im ZDF

Die DDR-Vergangenheit und ihre Nachwehen lassen den "Stralsund"-Krimi nicht los. Tauchte der letzte Film tief in das Thema DDR-Staatsdoping ein, führt ihr neuer Fall "Stralsund – Blutgeld" die Ermittler Karl Hidde ( Alexander Held ) und Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) am Samstagabend im ZDF und vorab in der Mediathek in die unübersichtliche Zeit nach der Wende und hinein in den Stadtteil Knieper.

Alfie ist mit Tim Busch (Julius Nitschkoff) liiert, arbeitet mit ihm im "Zappelfisch", dem Restaurant seines Vaters Matti (Dirk Borchardt), das straffällig gewordene Jugendliche beschäftigt und Essen an Kitas, Altenheime und Ähnliches liefert. Tim sollte sich am Vorabend auf dem Laptop um die Buchhaltung kümmern. Alfie übernahm das für ihn, doch irgendetwas verwirrte sie angesichts der Geschäftszahlen, woraufhin sie einen Bekannten anrief – Armgott -, sich den Laptop schnappte und verschwand.

Durch Alfies Anruf bei Armgott erfahren die Ermittler ihren Namen und laden sie zum Verhör. Auch Armgotts Chef Morel (Stephan A. Tölle) muss dringend befragt werden. Armgott hatte ihn um halb fünf Uhr morgens angerufen. Was war so dringend?

Alle Spuren scheinen schon bald zu den Buschs zu führen. Und Karl Hidde, nicht nur altgedienter Ermittler, sondern auch alter Stralsunder, weiß so einiges über sie zu erzählen und warnt: "Die sind gut vernetzt. Solange wir keinen Verdacht haben, lassen wir die in Ruhe. Diese Leute können uns echte Probleme machen." Eigentlich wäre es nun Jule Zabeks Part, die Übervorsicht ihres Chefs zu kritisieren. Doch als Austauschkollege Tomasz genau das tut, stellt sich Jule vor Hidde.

Die Buschs besitzen mehrere Läden in der Stadt, so Hidde, und seien "in Knieper-West auch bekannt als 'Die Jungschen'". Nach der Wende hätten diese unter anderem unter Buschs Führung "ihren Teil getan, dass das Viertel nicht vor die Hunde gegangen ist. Und sie sind dabei zu Wohlstand gekommen". Ja, sie haben viel für das Viertel getan, aber eben auch mit Eigennutz. In den Neunzigern habe Hidde öfter mal Jungsche wegen Diebstahls oder Körperverletzung festgenommen. "Aber von Mord hab ich bei den Jungschen noch nie gehört", betont der Kommissar. Will jemand den Jungschen den Mord in die Schuhe schieben?