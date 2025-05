"Mama. Madonna. Rabenmutter - Mütterbilder heiß umkämpft": Die 3sat - Doku über das Mutter-sein

Inwieweit hat das über Jahrhunderte gewachsene Mutterbild das heutige geprägt – und warum kochen mit den neuen fortschrittlichen Strömungen die Gemüter so hoch? Zeitgenössische Künstlerinnen räumen auf mit dem Klischee der "Supermama" und zeigen in teils provozierenden Bildern und Performances, wie Mütter heutzutage zwischen eigener Sicht und Außenprägung, zwischen Ideal und Alltag hin- und hergerissen sind.

In der Videoperformance "Mutterliebe" treibt die Berliner Performance-Künstlerin Sophia Süßmilch das Mutterklischee provokativ auf die Spitze, indem sie ihre eigene Mutter stillt. Die schottische Künstlerin Rachel Maclean setzt sich in knallbunten Manga-Bildern mit dem gängigen Babykult auseinander und sagt: "Dieser Bruch mit der Welt, wie man sie bis dahin kannte, ist zutiefst verunsichernd." – Zwischen Selbstbestimmung und Ohnmacht zeige sich, dass jede Generation ihr Mutterbild neu entwerfe, so das Fazit der originellen 3sat-Kulturdoku zum Muttertag.