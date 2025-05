"Dr. Nice" startet durch: Nackte Tatsachen von Patrick Kalupa und neue Gesichter

Ein Jahr hat es gedauert, doch nun kommt "Dr. Nice" mit neuen Folgen zurück. Er ist arrogant, überheblich, hat seine speziellen Marotten und ist dennoch liebenswert - der Chriurg Dr. Moritz Neiss hat wieder einiges zu tun im Krankenhaus in Flensburg. Am Ende der zweiten Staffel hat der Arzt, gespielt von Patrick Kalupa, den Zuschauern einen Schock versetzt. Während er selbst auf dem Operationstisch lag, setzte sein Herz aus. Doch so viel sei verraten, "Dr. Nice" konnte dem Tod von der Schippe springe. Auch in den neuen Folgen warten große Herausforderungen und Veränderungen auf den Chirurgen. Worauf sich Dr. Moritz Neiss und die Zuschauer einstellen müssen und alle weiteren Infos gibt es hier.

Patrick Kalupa gewährt auf Instagram einen Einblick in die Dreharbeiten von "Dr. Nice". (Foto: Screenshot Instagram/Patrick Kalupa)

Neue "Dr. Nice"-Folgen mit nackten Tatsachen Nachdem Dr. Nice beinahe auf dem Operationstisch gestorben war, geht sein Leben nicht einfach spurlos weiter. Es wird gezweifelt, ob er in der Lage ist, wieder als Arzt zu arbeiten. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat wird es nicht einfach für den Mediziner. Die dritte Staffel beinhaltet sechs neue Folgen. Dabei soll es nicht nur spannend, witzig und emotional werden, zudem wird es "mehr nackte Haut von Dr. Nice" zusehen geben, verrät Josefine Preuß, die erneut in die Rolle der Charlie Winkler schlüpfen wird.

In den neuen Episoden wird Dr. Nice psychologische Unterstützung erhalten - ob er will oder nicht. Dafür wird Hannes Jaenicke als "Seelenklempner" zum Team stoßen.

In der dritten Staffel trifft Dr. Moritz Neiss auf seinen Psychologen. (Foto: Screenshot Instagram/Patrick Kalupa)

"Dr. Nice" im TV und in der ZDF-Mediathek Das Warten hat am 19. April ein Ende. Ab dann können die neuen Folgen in der ZDF-Mediathek gestreamt werden. Im TV wird die dritte Staffel am 11. Mai um 20.15 Uhr starten. Immer sonntags wird eine neue Episode ausgestrahlt.

Alte Narben Die erste Folge der dritten Staffel startet unter dem Titel "Alte Narben". Der Chirurg muss sich nach seinem traumatischen Erlebnis nach der Operation im Leben wieder zurechtfinden. Doch am rüpelhaften Verhalten spart der Arzt dennoch nicht. Trotzdem glänzt er durch seine hervorragende medizinische Expertise. In Jannes Hotel schlägt die Patientin Mette von Dr. Nice mit ihrem Lebensgefährten Jesper auf. Jesper hatte Jannes vor einigen Jahren mit ihrem gemeinsamen Sohn Mikkel im Stich gelassen, seitdem quälten ihn Gewissensbisse. Mette wollte ganz bewusst in das Hotel von Janne, damit sich ihr Lebensgefährte der Verantwortung stellt. Doch auch Moritz Neiss muss sich seiner komplizierten Vergangenheit stellen.