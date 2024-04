Netflix-Tipp "Kein Druck": Alle Infos zur romantischen Komödie!

Lustig und romantisch wird es mit dem Film „Kein Druck“. Eine Küchenchefin verliebt sich in einen Bauern, der ein großes Geheimnis hat. Die Komödie gibt es ganz frisch bei Netflix zu sehen.

Auf Netflix wird der Film bereits mit Hochspannung erwartet und dementsprechend angekündigt: „Küchenchefin Oliwia, die aus der Großstadt gelockt wurde, um den Hof ihrer Oma zu retten, verliebt sich dort in einen attraktiven Bauern mit einem Geheimnis“. Kann Oliwia das Geheimnis des Bauern lüften und ist ihre Liebe dadurch in Gefahr? Wir dürfen gespannt sein. Eines steht jedoch fest: Nach dem Erscheinen des Trailers wird deutlich, dass es sich nicht nur um einen romantischen Liebesfilm handelt, sondern auch einige Comedy-Elemente vorhanden sind, die Zuschauer zum Schmunzeln bringen.

Die Schauspieler

Der in Polen produzierte Film entstand unter der Regie von Bartosz Prokopowicz. Das Drehbuch verfasste Karolina Frankowska. In den Hauptrollen sind Anna Szymanczyk als Oliwia, Anna Seniuk und Mateusz Janicki zu sehen. In weiteren Rollen sind darüber hinaus u.a. Artur Barcis, Angelika Cegielska, Cezary Zak, Filip Gurlacz, Magdalena Smalara, Mikolaj Cieslak, Paulina Holtz, Anna Jaroski, Pawel Koslik und Piotr Rogucki zu sehen.