Neuer Actionkracher "Atlas" bei Netflix: Jennifer Lopez im Kampf gegen KI

Seit Jahren jagt Atlas Shephard die Künstliche Intelligenz Harlan. Sie war einst zum Wohle der Menschheit erschaffen worden, hat allerdings schnell eigene Pläne entwickelt. Die Wissenschaftlerin ist die einzige, die noch eine Chance hat, die abtrünnige KI einzufangen – und damit die Auslöschung allen menschlichen Lebens zu verhindern: Auf Jennifer Lopez in der Titelrolle kommt im Netflix-Actionkracher "Atlas" (ab 24. Mai) also jede Menge Arbeit zu.

Action pur mit Jennifer Lopez? Das scheint ganz gut zu klappen. Schon im Rachethriller "The Mother" (2023) vertraute Netflix auf dieses Erfolgsrezept – und JLo ballerte sich als Auftragskillerin mit Mutterinstinkt durch einen globalen Erfolgsfilm.

Dass "Atlas" an diesen Erfolg anknüpfen kann, scheint nicht unwahrscheinlich. Zum einen ist Künstliche Intelligenz ein Reizthema, hat also quasi einen Publikumsmagneten eingebaut. Zum anderen wurde der beeindruckende Trailer des dystopischen Zukunftsszenarios millionenfach geklickt.

Der Film hält das Versprechen, das der Trailer gemacht hat. Regisseur Brad Peyton scheut sich nicht vor Schauwerten, wenngleich die Action- und Schlachtszenen ein wenig beliebig und zudem überdosiert sind. In den Kampfpausen aber hat Jennifer Lopez Zeit, auf recht unterhaltsame Art und Weise das Für und Wider Künstlicher Intelligenz abzuwägen.

Atlas Shephard jedenfalls wird auf ihrer Mission mit all den Fragen konfrontiert, mit denen sich unsere Gesellschaft gerade auseinandersetzen muss. Und überleben muss sie auch noch: Sie strandet völlig auf sich allein gestellt auf einem fremden Planeten, der fest in der Hand des KI-Terroristen Harlan ist: Der hatte einst nicht nur Militärdrohnen, sondern auch freundliche Haushaltsroboter zu einem Genozid an der gesamten Menschheit angestachelt