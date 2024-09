"Alles außer Kartoffeln: Menschen. Küche. Heimat.": Infos zur Doku im Ersten

Wenn der Bundespräsident Nudelsuppe schlürft

Porträtiert werden Protagonisten, deren Kochkünste wichtiger Teil ihrer Biografie sind. Was sie essen, genießen und für andere Menschen zubereiten, stammt oft aus ihrer Herkunftskultur. So lernt man im ersten Beitrag eine ursprünglich aus Taiwan stammende Familie kennen, die in Berlin ein beliebtes Restaurant betreibt. Dem Vernehmen nach sind sowohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der zeitweise in Berlin lebende Küstler Ai Wei Wei sowie der Schauspieler Lars Eidinger große Fans der Nudelsuppe aus "Lon Men's Noodle House" in der Kantstraße.