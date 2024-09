"Beyond Paradise": Kritik zum britisch-französischen Krimi im ZDF

Detective Inspector Humphrey Goodman zieht wegen seiner Verlobten nach Südengland. Die Spin-off-Serie 'Beyond Paradise' zu 'Death in Paradise' läuft jetzt im ZDF.

Beyond Paradise Serie • 01.09.2024 • 22:30 Uhr

Die britisch-französische Krimiserie "Death in Paradise" erzählt seit 2011 von britischen Ermittlern auf der fiktiven Karibikinsel Saint Marie. Nach dem Serientod des Londoner Ermittlers Detective Inspector Richard Poole (Ben Miller) übernahm zu Beginn der dritten Staffel Detective Inspector Humphrey Goodman (Kris Marshall), der mit "Beyond Paradise" 2023 eine eigene Spin-off-Serie spendiert bekam. Das ZDF zeigt die sechs Folgen der ersten Staffel nun sonntags in Doppelfolgen.

Wieder ist es ein fiktiver Ort, der im Zentrum der Erzählung steht: Das kleine Küstenstädtchen Shipton Abbott liegt in der südwestenglischen Grafschaft Devon. Hierhin verschlägt es Humphrey Goodman zuliebe seiner Verlobten Martha Lloyd (Sally Bretton). In ihrer alten Heimat möchte die junge Frau ein eigenes Café eröffnen und zusammen mit Humphrey eine Familie gründen. Goodman ersteht zu diesem Zwecke gleich in der ersten Folge ein in die Jahre gekommenes Hausboot.

Schrullige Figuren und mysteriöse Fälle Es ist nicht die einzige eigenwillige Aktion des tollpatschigen Ermittlers: Beim ersten Treffen mit seiner neuen Kollegin DS Esther Williams (Zahra Ahmadi) baumelt Goodman nach einem missglückten Tandemsprung von einem Baum herab. Der körperlich unversehrte Goodman beschließt, gleich einen Tag früher als geplant in seiner neuen Arbeitsstätte aufzutauchen. Dort sehen sich Goodman, Williams, PC Kelby Hartford ("Derry Girls"-Star Dylan Llewellyn) und die Büroangestellte Margo Martins (Felicity Montagu) mit einem besonders mysteriösen Fall konfrontiert: Gwen Tyler (Montserrat Lombard) ist beim Wechseln einer Lampe in ihrem Haus von der Galerie gestürzt. Alles deutet auf einen Unfall hin. Die Verunglückte jedoch behauptet steif und fest, von Mutter Wheaten, einer Hexe aus dem 17. Jahrhundert, gestoßen worden zu sein ...

"Beyond Paradise" ist eine typische britische Krimiserie, die hauptsächlich von ihren schrullig, eigenartigen Figuren lebt: Humphrey Goodman ist ein eigenwilliger Sonderling, der Notizen nicht auf einen Block, sondern auf diverse Papierfetzen schreibt. Sein größtes Manko allerdings ist die Tatsache, dass er neu in der Region ist. Margo Martins ist die gute Seele des Reviers, die gut vernetzt ist, und die Verfolgungsjagden von Kelby Hartford entpuppen sich gleich zu Beginn als buchstäblicher "running gag".

Eine Serie als Touristenattraktion Gedreht wurde "Beyond Paradise" in dem kornischen Küstenstädtchen Looe, das rund 40 Kilometer westlich von der Grenze zur in der Serie thematisierten Grafschaft Devon liegt. Die im Jahr 2021 gezählten 5.314 Einwohnerinnen und Einwohner wussten die mediale Bekanntschaft ihres Ortes für touristische Zwecke zu nutzen: Obwohl fiktiv verfügt Shipton Abbott inzwischen über eine eigene Website, auf der nicht nur die wichtigsten Drehorte der Serie, sondern auch eine Reihe von Unterkünften, der Hafen und ein Restaurant aufgeführt werden.

Eine zweite Staffel von "Beyond Paradise" wurde im Vereinigten Königreich bereits im März und April erstausgestrahlt. Die 14. Staffel der Mutterserie "Death in Paradise" wird mit einem Weihnachtsspecial im Dezember starten, in dem Detective Inspector Mervin Wilson (Don Gilet) als neuer Chefermittler sein Debüt feiert. ZDFneo zeigt "Death in Paradise" derzeit montags bis freitags, um 15.30 Uhr, in Doppelfolgen.

