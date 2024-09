Albrecht von Lucke über die Rolle der FDP bei der "Abwärtsbewegung der Ampel"

Der Politologe Albrecht von Lucke sieht keine Chance für eine Trendwende der Ampel-Koalition und glaubt, dass vor allem die FDP Interesse an einem Ende der Regierung hat. Die Ampel sei in einer Abwärtsbewegung, sagte er im ZDF-'Morgenmagazin'.

Die Ampel ist so unbeliebt wie nie. "Wer will den Stecker ziehen? Das ist die ganz große Frage", sagte am Freitag der Politologe Albrecht von Lucke im ZDF-"Morgenmagazin". Seines Erachtens habe vor allem die FDP ein erkennbares Interesse an einem Ende der Koalition. "Sie hat die große Sorge: Wenn das noch ein Jahr weitergeht, dann ist die Bundestagswahl gelaufen und uns widerfährt das Gleiche wie 2013 und wir sind raus", erklärte von Lucke mit Blick auf die vernichtenden Wahlergebnisse von nur rund einem Prozent für die FDP in Sachsen und Thüringen.