Beim "perfekten Dinner" fließen Tränen bei Gästen und Gastgeberin: "Das emotionalste Dinner bis jetzt"

In Münster sorgt Julia (40) für Tränen beim 'Perfekten Dinner'. Ihre emotionale Hommage an ihre verstorbene Mutter und das Menü 'Vergiss mein nicht' bewegen die Gäste zutiefst. Vom marinierten Lachs bis zur Herrencreme mit Erdbeer-Basilikum-Eis – Julias Gerichte sind voller Erinnerungen.

Das Menü:

"Mein Menü heißt 'Vergiss mein nicht' in Anlehnung an meine Mutter, dass sie mich dort oben im Himmel nicht vergisst", stellt Julia ihr Motto und ihren Herzenswunsch vor. "Die steht auch in der Küche immer heute dabei. Ich mache sie stolz heute auf jeden Fall." Tränen kommen hoch: "Wird ein bisschen sentimental." Denn Mutter und Tochter haben bis kurz vor Mamas Tod "Das perfekte Dinner" zusammen angeschaut. "Sie hat gesagt: Du musst unbedingt da mitmachen vor eineinhalb Jahren. Da habe ich mich auch angemeldet, aber durch ihren Tod konnte ich nicht mitmachen." Dafür ergreift Julia jetzt ihre zweite Chance und hat sich folgende drei Gänge vorgenommen: