"Jugend – es ist kompliziert!": ZDF-Sitcom über das "zweite Erwachsenwerden" in Berlin

Fans von "How I Met Your Mother" und "Friends" dürfen sich freuen: Die neue deutsche Sitcom "Jugend – es ist kompliziert!" zeigt das turbulente Leben junger Menschen im Berlin der 2020er-Jahre.

Nein, hier leben die Hauptcharaktere nicht im New York der 90er, und doch könnten Fans von Sitcom-Hits wie "How I Met Your Mother" oder "Friends" mit dieser neuen deutschen TV-Serie ihr Vergnügen haben, und auch das jüngere Publikum dürfte auf seine Kosten kommen. An der Seite von Tim (Thomas Schubert), Cathrin (Sarah Gailer), Sophie (Eli Riccardi) und Frank (Leon Ullrich) erleben die Zuschauer in "Jugend – es ist kompliziert" die Höhen und Tiefen vom Leben im Berlin der 2020er-Jahre. Zu sehen ist das Ganze ab Dienstag, 10. September, 21.45 Uhr, bei ZDFneo und schon ab Freitag, 06. September, in der ZDFmediathek.

Stefan Stuckmann kommt mit "Jugend" ungeplant wieder zurück zum Fernsehen Produzent und Autor Stefan Stuckmann hatte eigentlich 2019, nach dem Ende seiner bemerkenswerten Politik-Satireserie "Eichwald, MdB", seine Karriere beim Fernsehen an den Nagel gehängt. Er hat dann aber nach eigener Aussage "aus Trotz" dennoch eine Rohfassung von der neuen Sitcom geschrieben, die zu seiner Überraschung und seinem "großen Glück" vom ZDF in Produktion genommen wurde.

Sie erzählt, wie das gute Sitcoms immer tun, vom ganz normalen Wahnsinn des Lebens. Die Protagonisten sind jung, in ihren Zwanzigern oder Dreißigern, und für sie ist es gar nicht so leicht, den Alltag inmitten des hoffnungslos überlaufenen Berliner Wohnungsmarkts, des Patriarchats, des Online-Dating-Wahnsinns und der feministischen Fahrradläden zu bestreiten. Glücklicherweise gelingt es Stefan Stuckmanns Produktion doch eher recht als schlecht, die immer neuen Herausforderungen ihres "zweiten Erwachsenwerdens" unterhaltsam einzufangen. Die Dialoge sind zackig und humorvoll, und auch wenn es manchmal sehr plakativ wird, sagen Regisseure und Creative Producer Simon Ostermann und Hannah Dörr, dass es schon richtig so sei, wenn einem "das eine oder andere Mal das Lachen im Halse stecken bleibt". Hier ist eben vieles ganz nah dran am echten Leben.

Ein Sitcom-Revival in Deutschland? An Ambition mangelt es jedenfalls nicht: Die Serie will ein richtiges Sitcom-Revival sein und setzt in ihrem Look ganz auf Studiosets, es gibt Wände, durch die man mit der Kamera fahren kann, und sogar ein ikonisches Diner (natürlich), in dem sich die Freunde für ihre Dialoggefechte treffen. Und das funktioniert. Die Sitcom-Nostalgie macht Spaß, vor allem weil die sympathischen Darstellerinnen und Darstellern den eher kühlen Sets mit ihrem Schauspiel jede Menge Leben einhauchen. Aus dem starken Ensemble sticht besonders die amerikanische Studentin und WG-Mitbewohnerin Sophie heraus, gespielt von der Schauspielerin und Musikerin Eli Riccardi (26), die sich freut, als Muttersprachlerin endlich auch mal auf Englisch spielen zu dürfen (natürlich mit Untertiteln).

ZDFneo legt eine stimmige Sitcom vor, die sich mit ihren zunächst nur acht Folgen à 22 Minuten bequem an einem oder zwei Abenden anschauen lässt. "Jugend – es ist kompliziert!" zeigt Berlin in seinen vielen, teils sehr klischeehaften Facetten (stellenweise gewürzt mit etwas Psychoanalyse nach Siegmund Freud) und hält sich mit bissigen Kommentaren auf das Leben in der sehr charaktervollen Großstadt nicht zurück. Und bevor die Erwartungen jetzt ins Unermessliche steigen: Es versteht sich, dass es auch hier, ganz wie im Leben, Höhen und Tiefen gibt.

