"Hab ich Recht? Drei Richter für alle Fälle": Infos zum neuen Richter-Format im ZDF

"Hab ich Recht? Drei Richter für alle Fälle" Infotainment • 04.09.2024 • 19:25 Uhr

Jetzt wird's juristisch Lange war der 19.25-Uhr-Sendeplatz im ZDF von Dienstag bis Freitag für fiktionale Serien reserviert. Bis sich die Mainzer im vergangenen Sommer dachten: Es Zeit für etwas Neues. Zumindest am frühen Mittwochabend setzt man seitdem auf Nichtfiktionales, darunter das beliebte Format "Duell der Gartenprofis" und zuletzt den Ableger "Duell der Gartenprofis – Mein grünes Paradies", dessen zweite Staffel am 21. August zu Ende ging. Zwei Wochen später, am Mittwoch, 4. September, geht nun eine ganz neue Produktion an den Start.

An drei aufeinanderfolgenden Mittwochen kümmern sich zwei Richterinnen und ein Richter um unterschiedlichste juristische Fälle wie "Baupfusch, Streitigkeiten mit den Nachbarn oder Identitätsdiebstahl im Internet", wie es in der Vorankündigung des ZDF heißt. Sie sitzen dabei allerdings nicht, wie etwa Barbara Salesch oder Alexander Hold, auf dem Richterstuhl im Gerichtssaal, sondern empfangen ihre Klientinnen und Klienten in ihren Büros. Daneben soll es in den einzelnen Folgen auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer "handfeste juristische Tipps" geben.

Drei höchst unterschiedliche Protagonisten Die größte Erfahrung unter den drei Protagonisten bringt wohl Helga Bischoff mit. Eigentlich ist sie seit drei Jahren im Ruhestand – nach 36 Berufsjahren als Richterin am Amtsgericht Waldbröl bei Köln. Doch so ganz kann die 67-Jährige nicht von der Juristerei lassen. Die gebürtige Tübingerin Anette Heiter wiederum ist nicht nur Richterin, sondern auch Buchautorin ("Der Name der Robe"). Zudem steht sie regelmäßig als Musikerin und Kabarettistin auf der Bühne. Ihr Soloprogramm hat natürlich auch mit ihrem Hauptberuf zu tun und heißt "Justiz auf Rädern – Gerichte zum Mitnehmen". TV-Luft schnupperte die Schwäbin bereits beim "Gerichtsreport Deutschland" auf RTL.

Der Dritte im Bunde, Ronald Hinz, ist seit mehr als 20 Jahren Vorsitzender Richter am Landgericht Hamburg. Was man dem leidenschaftlichen Sportler nicht ansieht: Er ist blind. Doch das hat den Richter und ausgebildeten Banker nie von etwas abgehalten. Fürs ZDF kümmert er sich nun auch vor der Kamera um unterschiedlichste kuriose bis emotionale Fälle.

Die einzelnen Folgen sind an den Ausstrahlungstagen jeweils bereits ab 16 Uhr in der ZDF Mediathek abrufbar. Ab 25. September kehrt das ZDF dann auf dem Sendeplatz am Mittwochabend, um 19.25 Uhr, doch vorübergehend zurück zur Fiktion – mit der sechsten und letzten Staffel von "Blutige Anfänger".

