„Bauer sucht Frau“-Lieblinge Narumol und Josef im Glück

Narumol und Josef lernten sich in der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Seither zählen sie zu einem der beliebtesten Couples der Kuppelshow. Wie ihre Liebe begann und was sie so besonders macht, erfahrt ihr hier.

Inka Bause trifft mitten ins Herz „Bauer sucht Frau“ ohne Josef Unterhuber und Narumol David ist kaum vorstellbar. Fast jeder kennt das Paar und ihre gemeinsame Geschichte, die in Inka Bauses Kuppelshow in Staffel 5 begann. Die beiden erfüllten sich mit ihrer Hochzeit einen großen Traum und die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Jorafina im Jahr 2011 machte ihr Glück endgültig perfekt. Die beliebte Moderatorin Inka Bause hat also ganze Arbeit geleistet und bei den beiden direkt ins Herz getroffen. 2009 begann ihre große Liebesgeschichte.

2009 begann ihre große Liebe – mit holprigem Start Mittlerweile sind Narumol und Josef schon 15 Jahre ein Paar, 13 davon bereits verheiratet. 2009 verbrachte Narumol ihre Hofwoche bei dem unternehmungslustigen Bauern, der in Oberbayern den familienbetriebenen Bauernhof führt. Anfangs verlief es noch nicht so harmonisch zwischen den beiden, stellte die Sprachbarriere doch ein großes Hindernis dar. Narumol hatte zunächst Schwierigkeiten, den bayerischen Dialekt des Landwirtes zu verstehen. Umgekehrt hatte er Probleme, ihre geringen Deutschkenntnisse richtig zu deuten. Narumol dachte sogar zeitweise daran, den Hof zu verlassen. Doch dann kam alles anders …

Großes Happy End mit Traumhochzeit – mit Überraschung von Inka Bause Mit der Zeit konnten die beiden ihre Verständnisschwierigkeiten aber überwinden und Josef konnte die quirlige Thailänderin überzeugen, bei ihm zu bleiben. Am Ende der Staffel folgte sogar der Heiratsantrag und Narumol erhielt einen Schlüssel zu seinem Hof. Ein Jahr später folgte dann die Traumhochzeit und auch Inka Bause war natürlich eingeladen – und überraschte sie mit einer Hochzeitsreise in Narumols Heimatland Thailand. Gemeinsam mit Narumols Tochter Jenny reisten sie nach Thailand und lernten sich so noch besser kennen.

Ihr großes Glück ist Tochter Jorafina 2011 wird dann die gemeinsame Tochter Jorafina geboren und ihr Glück ist perfekt. Die beiden lieben ihre inzwischen 13-jähige Tochter über alles, die den Hofalltag noch einmal richtig mit Leben füllte. Inzwischen sind Narumol und Josef schon seit 15 Jahren ein Paar, immer noch kaum vorstellbar für die sympathische Thailänderin, wie sie kürzlich in einem Interview verriet: „Das ist der Wahnsinn. Das hat doch keiner für möglich gehalten, dass wir so lange durchhalten und immer noch froh sind, dass wir uns haben.“ Auch wenn es in ihrer Beziehung mal Streit gibt, halten die beiden fest zusammen: „Auch wenn die Luft zwischen uns mal brennt, wir gehören zusammen. Das passt schon mit uns. Mein Zuhause ist dort, wo mein Mann und mein Kind sind.“ Auf viele weitere glückliche Jahre!