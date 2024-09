Jäger serviert beim VOX-"Dinner" selbst geschossenes Reh

Das Reh "zerging wie Butter auf der Zunge"

"Das war so Urlaubsambiente", findet Manuela Christians Begrüßung in seinem schönen Garten direkt an der Werse toll. "Das ist eine perfekte Dinner-Location", meint Julia (40). Dort serviert der Gastgeber dank des guten Wetters auch seine Vorspeise: Reh-Carpaccio mit Wildkräutern, Erdbeeren und Spargel. Dass er mit dem Reh ein Risiko eingeht, nimmt Christian in Kauf. "Das hast du echt am Wochenende geschossen?", fragt Manuela. "Ich wollte es so frisch und so regional wie möglich haben", nickt Christian. "Ich finde, das ist respektvoller, als wenn ich zum Supermarkt gehe und mir einfach ein Stück Fleisch kaufe."