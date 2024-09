James Darren ist tot: Der US-Star prägte Hollywood über Jahrzehnte

Seit den 50er-Jahren prägte er zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen. Nun ist Schauspielstar James Darren (bürgerlich: James Ercolani) im Alter von 88 Jahren verstorben. Der US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln war bekannt für seine Rollen in "April entdeckt die Männer" sowie der Serie "T.J. Hooker". Wie seiner Website zu entnehmen ist, starb Darren am Montag im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles.

Der Keyboarder von The Cure, Roger O'Donnell, gibt auf Instagram seine Blutkrebsdiagnose bekannt. Nach einer elfmonatigen Behandlung bei den besten Spezialisten der Welt geht es ihm wieder gut. Mit einem flammenden Appell richtet er sich an seine Follower und ermutigt zur Früherkennung und Untersuchung bei Verdacht.

Schauspieler, Sänger – und Regisseur

In den 70er-Jahren war Darren in zahlreichen Serien zu sehen, etwa in "Drei Engel für Charlie", "Hawaii Five-O" und "Love Boat". Auch im Polizeidrama "T.J. Hooker" spielte er von 1983 bis 1986 an der Seite von William Shatner. Für eine Episode nahm er auch auf dem Regiestuhl Platz – genauso wie für bekannte Produktionen wie "Melrose Place" oder "Beverly Hills, 90210".