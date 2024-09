RTLZWEI-"Kochprofis" kehren nach fünf Jahren zurück - mit neuen Regeln

Frank Oehler (links) und Andi Schweiger müssen sich in den drei neuen Folgen "Die Kochprofis - Comeback am Herd" (RTLZWEI) deutlich schneller auf die Problemlage in heruntergewirtschafteten Lokalen einstellen. Dafür bleibt ihnen aber mehr Zeit für ausgetüftelte Problemlösungen. Fotoquelle: RTLzwei