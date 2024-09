"Pärchenabend": Kritik zur Komödie mit Alwara Höfels, Serkan Kaya und Ken Duken

Drei Paare treffen sich zum Abendessen, doch die Stimmung kippt bald: In der ZDF-Dramedy 'Pärchenabend' kommen schwelende Konflikte und Geheimnisse ans Licht. Die Situation eskaliert, bis nichts mehr ist wie zuvor. Unter anderem mit Alwara Höfels, Ken Duken und Serkan Kaya.

Pärchenabend Komödie • 02.09.2024 • 20:15 Uhr

Was kann schöner sein als ein Abend unter befreundeten Paaren, zumal in heimeliger Atmosphäre und begleitet von einem mehrgängigen Menü? So ziemlich alles – zumindest wenn die angeblichen Freunde eigentlich nur wenig Lust auf das Zusammentreffen haben. So wie in der neuen ZDF-Komödie "Pärchenabend", in der sich die drei Paare einer Clique zum Abendessen treffen und mit jedem neuen Gang eine Menge unausgesprochener Geheimnisse ans Licht bringen. Beißende Eifersucht und handfeste Vorwürfe füllen den Raum – bis die Lage im kammerspielhaften Film von Regisseur Leo Khasin vollends zu eskalieren droht.

Schon als die Gastgeber Caro (Alwara Höfels) und Tarek (Serkan Kaya) ihre Gäste Anne (Adina Vetter) und Philipp (Ken Duken) sowie Nesrin (Carol Schuler) und Matze (Jacob Matschenz) begrüßen, wird die Brisanz des Abends offenbar: Hier schwelen unter der Oberfläche zahlreiche Konflikte aus der Vergangenheit.

Und die kommen peu à peu auf den hübsch gedeckten Tisch. Wer hat hier mit wem Affären gehabt? Welche Freundschaft besteht nur oberflächlich? Was verschweigen diejenigen, die am lautesten sind? Je weiter das Dinner voranschreitet, desto mehr Verborgenes wird offenbar – bis schließlich die Teller fliegen. Die Paare verbünden sich in neuen Konstellationen und rufen sogar eine alte Freundin an, die die Wogen glätten soll. Aber können die Beziehungen und alten Freundschaften den Abend überhaupt überstehen? Der klug aufgebaute Film basiert auf einem Theaterstück der Autorin Alexandra Maxeiner, die auch das Drehbuch verfasste und darin die Geschichte ihres Stücks weitererzählt, das von der Vorbereitung auf das Abendessen handelt und mit dem ersten Klingeln endet.

Publikumsschlager Kammerspiel "Drei Paare treffen sich auf engstem Raum, und es knallt ordentlich", fasst Darsteller Ken Duken die Handlung im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau knapp zusammen: "Da ist ein Paar, das ganz frisch zusammengekommen ist, ein Paar, das in der Krise steckt, und ein Paar, das eigentlich schon durch ist". In Beziehungen, so der Schauspieler, halte "man sich ja gegenseitig den Spiegel vor. Wir alle kreisen oft viel zu sehr um uns selbst".

Freunde treffen sich in einem Haus und diskutieren, bis alles drunter und drüber geht: Neu ist das Konzept von "Pärchenabend" natürlich keineswegs. Im Gegenteil: In den letzten Jahren erwies sich das Genre der Kammerspiel-Komödie schließlich immer wieder als Publikumsschlager. Von "Gott des Gemetzels" bis "Der Vorname" erfeuen sich zankende Freunde und verheimlichende Paare immer wieder großer Beliebtheit. Dass der mit einigen TV-Größen hochkarätig besetzte Film "Pärchenabend" nun auch auf dieser Welle reitet, kann man ihm kaum zum Vorwurf machen – immerhin erweist sich die "Einraumkomödie" immer wieder als Quotengarant.

Pärchenabend – Mo. 02.09. – ZDF: 20.15 Uhr