The Cure-Keyboarder mit eindringlicher Bitte: "Lassen Sie sich testen"

Der Keyboarder von The Cure, Roger O'Donnell, gibt auf Instagram seine Blutkrebsdiagnose bekannt. Nach einer elfmonatigen Behandlung bei den besten Spezialisten der Welt geht es ihm wieder gut. Mit einem flammenden Appell richtet er sich an seine Follower und ermutigt zur Früherkennung und Untersuchung bei Verdacht.

Für Roger O'Donnell war es ein Schock – auch für die Fans, die erst nach einem Jahr von der Blutkrebs-Diagnose des The Cure-Keyboarders erfahren. "Im September letzten Jahres wurde bei mir eine sehr seltene und aggressive Form eines Lymphoms diagnostiziert", erklärte O'Donnell auf seinem Instagram-Kanal. "Ich hatte die Symptome ein paar Monate lang ignoriert, ging aber schließlich zu einer Ultraschalluntersuchung und nach der Operation war das Ergebnis der Biopsie verheerend."

Vermutlich ist der Zeitpunkt, mit der Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen, bewusst gewählt: Der September gilt als Aufklärungsmonat zu Blutkrebs. Inzwischen habe der Musiker eine elfmonatige Behandlung "bei einigen der besten Spezialisten der Welt und mit Zweitmeinungen und Ratschlägen der Teams abgeschlossen, die die Medikamente entwickelt hatten, die mir verabreicht wurden." Der 68-Jährige profitiere nicht nur von der neuesten, wissenschaftlichen Immuntherapie, sondern auch von Medikamenten, die bereits vor 100 Jahren im Kampf gegen Krebs eingesetzt wurden: "Die letzte Behandlungsphase war die Strahlentherapie", berichtete O'Donnell seinen Followern.

Der britische – zuweilen sehr schwarze – Humor scheint dem Keyboarder nicht vergangen zu sein: "Mir geht es gut und die Prognose ist erstaunlich. Der verrückte Axtmörder klopfte an die Tür, und wir antworteten nicht."

"Jedes einzelne Wort hilft, glauben Sie mir, ich weiß es"

An seine Fans richtete das The Cure-Bandmitglied einen flammenden Appell: "Krebs kann besiegt werden, aber wenn er früh genug diagnostiziert wird, haben Sie viel bessere Chancen. Ich kann Ihnen also nur sagen: Lassen Sie sich testen", stellte er auf Social Media klar. "Wenn Sie auch nur den geringsten Verdacht hegen, dass Sie Symptome haben könnten, lassen Sie sich untersuchen."