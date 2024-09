"Creed III: Rocky's Legac": Kritik zum Actionfilm mit Michael B. Jordan!

Michael B. Jordan schlüpft in 'Creed III – Rocky's Legacy' zum dritten Mal in die Rolle von Adonis Creed. Der Boxerfilm, den ProSieben als Free-TV-Premiere zeigt, markiert auch Jordans Debüt als Regisseur. Mit einem neuen Gegner aus Kindheitstagen und ohne Rocky Balboa wird die Saga fortgesetzt.

Ein "Rocky"-Film, in dem Rocky nur noch Nebenfigur ist? Was in der Theorie lange undenkbar war, hat sich in der Praxis doch bewährt. Mit "Creed – Rocky's Legacy" startete 2015 eine neue Ära. Der Film erntete gute Kritiken und spielte viel Geld ein, wurde also zu einem vollen Erfolg. Sylvester Stallone alias Rocky Balboa stand dabei nicht mehr selbst im Ring, das Boxen überließ er – inzwischen als alter, mehr oder weniger weiser Coach – seinem neuen Schützling Adonis Creed. Nach einem erneut erfolgreichen Sequel 2018 wurde die Reihe Anfang 2023 mit "Creed III – Rocky's Legacy" fortgesetzt. Es ist der erste "Rocky"-Film, in dem Rocky überhaupt nicht mehr zu sehen ist. ProSieben zeigt den Film nun als Free-TV-Premiere.