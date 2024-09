"Wer wird Millionär?"-Kandidat gewinnt dank seiner Ex 64.000 Euro!

Schell, der als Ausbildungsberater beim Bundesamt für soziale Sicherung in Bonn arbeitet, ist kein Unbekannter. Niemand stand so oft wie er als Zuatzjoker im Publikum zur Verfügung – natürlich gab er immer nur richtige Antworten. Der Remagener ist verheiratet und hat mittlerweile eine sechsmonatige Tochter, was Jauch nach einem glatten Durchmarsch bis zur 500-Euro-Grenze zum Scherzen veranlasst: "Ihr Kind muss ja das reichste Neugeborene in Deutschland gewesen sein?"

Bei 1.000 Euro verlässt Schell aber seine Intuition. "Wo herrscht vielerorts ein munteres und dabei nicht immer legales Hin und Her?" Er weiß es nicht, ob grüne Grenze, lila Linie, schwarze Schwelle oder roter Rand richtig ist. Am ehesten würde Schell auf den roten Rand tippen. Dank Publikumsjoker (89 Prozent) entscheidet er sich für die grüne Grenze. "Bei 2.000 sind Sie mit Sicherheit wieder in der Spur", baut ihn der Moderator auf. Jauch behält bis zur 8.000er Grenze recht. Danach verprasst Schell einen Joker nach dem anderen. Wie viele Bundesliga-Tore erzielte Gerd Müller? So viel wie die Stunde Sekunden hat? Der Tag Minuten hat? Die Woche Stunden hat? Das Jahr Tage hat?

Auch in England führen alle Wege nach Rom

Bei 16.000 Euro sind Englischkenntnisse gefragt. "Wobei handelt es sich um eine englische Redewendung? You ask holes in my stomach? Comes time, comes advice? All roads lead to Rome? I believe I spider? Schell glaubt, die Gaga-Übersetzung "I believe, I spider", schon mal gehört zu haben, verlässt sich dann zum Glück auf seinen Telefonjoker Steffen Löwe, der gerade an einem Lexikon über Gera schreibt. "All roads lead to Rome" wird eingeloggt.