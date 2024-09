Ist die "perfekte Dinner"-Gastgeberin im falschen Format? "Eigentlich wollte ich ja zu 'Shopping Queen'"

Manuela (59) aus Münster startet in die 'Dinner'-Woche und zeigt, dass ein perfektes Dinner nicht nur auf dem Essen basiert. Mit einem filmreifen Menü und einem unvergesslichen Abend sorgt sie für Überraschungen und spannende Momente. Von karamellisierten Möhren bis hin zu Erdbeer-Mascarpone-Dessert - hier wird Genuss großgeschrieben.

"Ich mache nicht mit, weil ich das perfekte Dinner kochen will. Perfekt ist für mich nicht nur das Essen, perfekt ist das Ambiente, die Menschen, alles drumherum", hat Manuela einfach Spaß am Bewirten. Später gesteht sie: "Eigentlich wollte ich ja zu 'Shopping Queen'." Nun ist es eben das "Dinner" (VOX) geworden, das in Burgsteinfurt bei Münster stattfindet.

Das Menü: Die gelernte Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellte ist privat eine leidenschaftliche Tänzerin und gibt gerne eine Kostprobe ihres Könnens, während die Möhrchen karamellisieren. Manuela weiß, wie sie das Gemüse richtig lecker kriegt: "Ich habe mal einen Kochkurs bei Steffen Henssler gemacht, und von dem habe ich den Tipp: Nehmt Möhrensaft." Da sie Filmzitate und Filmklassiker liebt, lautet ihr Motto "Münsterländer Filmfestspiele". Es gibt:

Vorspeise: "Ziemlich beste Freunde" – Spargelsalat mit Erdbeeren, Pinienkernen, Mozzarella und Basilikum-Pesto, dazu Ciabatta

Hauptspeise: "Was das Herz begehrt" – Rinderfilet, Kartoffel-Erbsen-Stampf, Möhren in Orangensoße dazu Rotweinschalotten

Nachspeise: "Das Beste kommt zum Schluss" – Erdbeer-Mascarpone-Dessert, dazu Florentiner und Popcorn "Auf den ideellen Überbau bin ich gespannt", kann Wieland (32) noch keine Verbindung zwischen den Speisen und den Filmtiteln herstellen. Christian (36) ordnet das Menü dafür völlig richtig zu: "Frau Mitte Ende 50."

Roter Teppich für die Gäste Für ihre fremden Gäste rollt Manuela den roten Teppich aus. Die erleben schon davor eine Überraschung: Julia (40) und Christian kennen sich schon vom Sehen. "Wir gehen zum gleichen Bäcker sonntags oder samstags", erklärt Julia. "Das ist jetzt keine sehr enge Bekanntschaft gewesen", betont Christian. "Münster ist ein Dorf", stellt Wieland fest. Dass er selbst niemanden kannte, fand er nicht schlimm: "Alle haben mich angestrahlt und angelächelt, war irgendwie total schön."

"Diese Gäste sind ein Traum", freut sich Manuela über die Unkompliziertheit. "Die adoptiere ich." Schnell richtet sie den Spargelsalat an. "Ich habe noch nie Spargel mit Erdbeeren gegessen", macht Ulli (50) schon beim ersten Gang der Woche eine Neuentdeckung. Wieland mag eigentlich keinen Spargel, aber "in der Kombi mit den Erdbeeren fällt er gar nicht unangenehm auf".

Beim Stampfen der Erbsen und Kartoffeln strahlt Manuela: "Meine Gäste sind toll! Ich freue mich so auf die Woche!" Denn nach ihrem Menü kann sie die weiteren Abende ganz entspannt genießen. Ein Blick auf die schrumpeligen Möhrchen trübt jedoch kurz die Stimmung: "Alter Schwede, sind die schlecht. Die sind so labberig, ey." Sie lacht: "Is' egal."

Möhren-Drama beim Hauptgang: "Die sind mir verunglückt" Manuela serviert die ansonsten appetitlich angerichteten Teller: "Die Möhrchen sind der Hammer, ich weiß." Sie entschuldigt sich: "Die sind mir verunglückt. Das sind halt Schrumpfmöhren." Wieland fragt nach: "Was ist den Möhrchen denn passiert?" Manuela nennt Probleme beim Einkaufen: "Die waren halt nicht so knackfrisch, und dann sind sie halt geschrumpft." Macht Ulli gar nichts aus: "Die Hauptspeise hat mich richtig gut abgeholt." Und wie war die Verbindung zum Filmtitel? "Das ist einer meiner Lieblingsfilme, und deswegen habe ich das Kräuterbutterherz draufgemacht."

Erdbeer-Mascarpone, Florentiner und passend zum Film-Motto Popcorn richtet Manuela auf Filmklappen an, die ihre Gäste als Andenken mitnehmen dürfen. Auf der Terrasse steht eine richtige Popcorn-Maschine wie im Kino, die die Gäste vom Esszimmer aus sehen können. "Ihr dabei zuzuschauen, wie sie das Popcorn macht, das war so süß", lacht Ulli. "Was sie da für einen Aufwand betrieben hat." Auch die Optik und Mühe findet sie "zuckersüß". Für Wieland und Julia ein bisschen zu süß, zumindest geschmacklich.

"Ich hoffe, es ist mir gelungen, euch einen unvergesslichen Abend zu bereiten", schließt Manuela ihr Dinner ab und greift nun auch zum Alkohol. "Ich geb mir gleich so die Kante." Christian zieht direkt die erste 10 der Woche, insgesamt hat sich Manuela 34 Punkte erkocht.

