"Echtes Leben: All in – Daves Start als Musiker": Infos zur Reportage über einen heiklen Berufswechsel

Die ARD-Reportage 'Echtes Leben: All in – Daves Start als Musiker' erzählt von einem 34-Jährigen, der seinen Industrie-Job aufgibt, um Musiker zu werden. Begleitet von Filmemacher Matthias Müller, zeigt die Doku den mutigen Weg von Dave Collide, der sich seinen Traum verwirklichen will.

Echtes Leben: All in – Daves Start als Musiker Reportage • 03.09.2024 • 23:35 Uhr

Haben Lebensträume wirklich eine Verfallszeit? Die neue ARD-Reportage "Echtes Leben: All in – Daves Start als Musiker" erzählt von einem mutigen 34-Jährigen, der die Probe aufs Exempel macht. David hat bereits die längste Zeit seiner bisherigen Berufsexistenz in einem Brot-Job in der Industrie verbracht. Doch der Wunsch, eines Tages vielleicht doch noch etwas ganz anderes zu wagen, hat ihn nie losgelassen. Nun lautet seine neue Lebensmaxime: "Ich will Musik machen und davon leben können." Doch wie tragfähig ist dieser Wunsch?

Bierkisten schleppen, um die Miete zahlen zu können Filmemacher Matthias Müller begleitet den Mann, der sich als Künstler "Dave Collide" nennt, dabei, wie er sein Leben komplett umkrempelt. Dave setzt alle Hebel in Bewegung, um an sein Ziel zu gelangen. Er tingelt als Solo-Musiker von Kneipen-Auftritt zu Kneipen-Auftritt und verdingt sich als Getränke-Ausfahrer, um seine Rechnungen bezahlen zu können. Bei seinen Social-Media-Fans kommt er gut an, was ihm Rückenwind gibt. Nicht selten brechen trotzdem Zweifel über ihn herein. War es wirklich sinnvoll, den sicheren Beruf aufzugeben? Doch er setzt weiter alles auf eine Karte: "All in" eben. Und so nimmt er ein Album auf, das ihm den Durchbruch bringen soll.

