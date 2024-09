"ARD Story: Die Polizei und der Rassismus": Kritik zur Reportage im Ersten

Mittlerweile, vier Jahre später, zeigt sich: Das Internet und insbesondere soziale Medien haben manches an die Oberfläche gebracht, was vermutlich schon lange weitgehend im Verborgenen vor sich ging. Das Bekanntwerden rechtsextremer Chatgruppen von Polizistinnen und Polizisten ist nur ein Beispiel.

Also wirklich alles nur Einzelfälle, wie man so oft hört? Diese Frage liegt der Dokumentation "Die Polizei und der Rassismus" aus der Reihe "ARD Story" zugrunde, die vom SWR produziert wurde und nun am späten Abend im Ersten ausgestrahlt wird. Darin richtet der Journalist und Regisseur Sebastian Bellwinkel diese Frage an die, die es besser wissen müssten als alle anderen.