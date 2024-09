"Alles was zählt": Alle Infos zum 18. Jubiläum der RTL-Daily

Seit 18 Jahren begeistert die RTL-Daily 'Alles was zählt' mit packenden Geschichten rund um die Eiskunstlauf-Szene in Essen. Zum vorgezogenen Jubiläum kehren bekannte Gesichter zurück und sorgen für neue Dramen.

Das Wiedersehen "Diana!": Mit diesem simplen Ausruf von Jutta Sommer (Susanne Schlenzig) begann am 4. September 2006 die Serie "Alles was zählt" bei RTL. Die damalige Hauptfigur hat die Serie längst verlassen: 2007 hatte sie einen letzten Gastauftritt. "Alles was zählt" gibt es 18 Jahre später allerdings immer noch. Nach 4.524 Folgen feiert die von Guido Reinhardt erdachte Serie nun ein vorgezogenes "Jubiläum".

Normalerweise warten die Verantwortlichen ja bis zum Sendejahr 20 oder 25, im Falle von "Alles was zählt" scheint RTL es eilig gehabt zu haben: "Endlich volljährig", jubelte der Sender bereits im Juli und kündigte eine Jubiläumswoche an, die ab Freitag, 30. August, zur gewohnten Sendezeit (montags bis freitags, 19.05 Uhr) zu sehen ist. Bereits vor einigen Tagen durften sich treue Fans der Eiskunstlauf-Serie über ein Wiedersehen mit Schauspielerin Amrei Haard freuen: Nach der Babypause schlüpft die inzwischen 35-Jährige erneut in die Rolle der Nathalie Reichenbach, die nach einem Hilferuf von Yannick Ziegler (Dominik Flade) zurück nach Essen kam. Das Wiedersehen mit ihrer Cousine Isabelle (Ania Niedieck) und ihrem Mann Maximilian von Altenburg (Francisco Medina) am Jubiläumstag der Serie für weiteres Drama.

"Kann einem schon etwas schwindelig werden" "18 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Es ist so schön, für vier Jahre ein Teil davon sein zu dürfen", schwärmt Amrei Haard: "Ich durfte so viele emotionale Geschichten spielen. Vor meiner Rückkehr war ich wahnsinnig aufgeregt, aber das ist dann schnell verflogen. Ich konnte es dann einfach genießen, meine alten Kollegen und Nathalie wiederzuhaben." Seit der alleresten Folge am Set dabei sind Tanja Clasing und Silvan Pierre-Leirich, die das Ehepaar Simone und Richard Steinkamp spielen. Die 60-Jährige und ihr 63-jähriger Kollege sind zusammen mit Nebendarstellerin Ingeborg Brings, die Renate Scholz verkörpert, die dienstältstens Ensemble-Mitglieder von "Alles was zählt".

"18 Jahre 'Alles was zählt' – das bedeutet über 900 Drehblöcke, über 4.500 Folgen und über 20.000 Szenen, in denen ich mitgewirkt habe", freut sich Tatjana Clasing: "Bei diesen Zahlen kann einem schon etwas schwindelig werden. Und auch nach all der Zeit, die ich hier gemeinsam mit meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen und dem großartigen Team verbracht habe, bringt es immer noch jede Menge Spaß!"

Neben den langfristigen Haupt- und Nebendarstellerinnen und -darstellern waren es jedoch stets auch die Gaststars, die einen besonderen Reiz von "Alles was zählt" ausmachten: 2010 trat die österreichische Popsängerin Christina Stürmer auf der Hochzeit von Isabelle und Ben (Jörg Rohde) auf. Ihr 2006 veröffentlichter Song "Nie genug" dient zudem seit Start der Serie als Titelsong. Weitere prominente Gastauftritte hatten unter anderem "Let's Dance"-Juror Joachim Lambi, RTL-Moderatorin Frauke Ludowig und Sänger Alexander Klaws. In den ersten Folgen der aktuellen Jubiläumswoche trat zudem "First Dates"-Moderator Nic Shanker in Erscheinung: Er spielte den Moderator einer Reality-Show spielt, bei der Henning (Stefan Bockelmann) um 10.000 Euro kämpfte.

Alles eitel Sonnenschein also? Nicht ganz. Mit Blick auf die Einschaltquoten hatte "Alles was zählt" gegen Ende des vergangenen Jahres mit Problemen zu kämpfen. Im Juni und Juli landete die Serie allerdings wieder regelmäßig im zweistelligen Bereich. Mit Antonia Kolano und Riccardo Angelini stießen vor wenigen Wochen zwei neue Gesichter zum Hauptcast dazu.

