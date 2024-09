"Alles was zählt"-Stars im Interview: "Das hat mich damals sehr bewegt..."!

Liebesgeschichten, Intrigen und große Emotionen: Die RTL-Serie "Alles was zählt" feiert am 4. September das 18. Jubiläum. Von Anfang an waren Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich als Ehepaar Steinkamp dabei. Auf welche Fan-Erlebnisse können die Serien-Lieblinge zurückblicken und waren die beiden von Anfang an ein gutes Team? Im Interview haben Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich einen Einblick in die "AWZ"-Welt gegeben.