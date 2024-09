"Die schlausten Tiere der Welt mit Martin Rütter und Dirk Steffens": Infos zur VOX-Naturdokumentation

Martin Rütter und Dirk Steffens beleuchten in der VOX-Naturdokumentation 'Die schlausten Tiere der Welt', warum Teamarbeit im Tierreich so erfolgreich ist. Von Löwenrudeln bis zu perfekt organisierten Ameisenstaaten wird gezeigt, wie soziale Intelligenz funktioniert.

Nichts geht über ein geordnetes Miteinander, der "Rudelbildung" im besten Sinn des Wortes: Die VOX-Naturdokumentation "Die schlausten Tiere der Welt mit Martin Rütter und Dirk Steffens" befasst sich mit der sozialen Intelligenz, die sich auch im Tierreich nachweisen lässt. So ist die "Arbeitsteilung" etwa in einem Löwen-Rudel klar geregelt. Und was macht eine perfekt durchorganisierten Ameisenstaat so erfolgreich?