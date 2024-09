"Mum": Kritik zur preisgekrönten britischen Sitcom bei ARTE

In der britischen Sitcom 'Mum' kämpft Cathy mit ihrer chaotischen Familie und der Trauer um ihren Mann. Die preisgekrönte Comedyserie, porträtiert eine starke Frau, die sich nicht unterkriegen lässt.

Die neue Freundin ihres Sohnes Kelly (Lisa McGrillis) kommt im knallroten Mini-Kleid zur Beerdigung ihres Mannes, die Partnerin ihres Bruders Pauline (Dorothy Atkinson) kritisiert alles, was ihr unter die Augen kommt – und ihr erwachsener Sohn Jason (Sam Swainsbury) kann nicht einmal sein Hemd faltenfrei bügeln für einen der wohl traurigsten Anlässe in ihrer aller Leben. Ja, die ersten paar Minuten der Auftaktfolge der sechsteiligen ersten Staffel "Mum" geben einen guten ersten Eindruck, in welch einer frustrierenden Lebenslage sich die Protagonistin Cathy (sehr stark: Lesley Manville) befindet. ARTE bringt die turbulente, zu Recht hochgelobte britische Sitcom "Mum" nun ins Free-TV-Premiere.

In all der Aufregung hat Cathy keine Zeit, wirklich zu trauern. Es kostet sie viel Selbstbeherrschung, Kellys Vergleiche zwischen dem Tod ihres Hundes und dem ihres eigenen Mannes geduldig wegzulächeln. Ganz zu schweigen von Paulines abfälligen Bemerkungen über ihr kleinbürgerliches Vorstadtleben. Gute Miene zum bösen Spiel. Auch Cathys Schwiegereltern, ein streitlustiges und mürrisches Ehepaar, sind anwesend. Und Cathy? Sie navigiert sich mit ausgesuchter Höflichkeit durch die verschiedenen Situationen, bis schließlich Michael (Peter Mullan) auftaucht. Der alte Freund ist ihr eine verlässliche Stütze – oder ist er es doch mehr? Seine Blicke sprechen jedenfalls Bände ...

Eine stinknormale Familie Obwohl Drehbuchautor Stefan Golaszewski unter der Regie von Richard Laxton jeweils 30 Minuten lang vom Leben einer scheinbar ganz normalen Familie erzählt (in jeder Familie gibt es schwarze Schafe), zieht die Handlung das Publikum in ihren Bann. Von der ersten Sekunde an fühlt man sich mit Cathy irgendwie verbunden und empfindet große Sympathie für diese beeindruckende Frau, die von so vielen in ihrem Umfeld verkannt wird. Es ist schon bemerkenswert, wie sehr einen die eigene Familie an den Rand des Wahnsinns treiben kann ...

Für ihre Rolle in der Comedyserie "Mum" wurde Lesley Manville 2017 für die beste weibliche Comedy-Darstellung bei den BAFTA Television Awards nominiert. Ihr Serienkollege Mullan machte sich bereits mit Kinofilmen wie "Trainspotting" und "Mein Name ist Joe" einen Namen. Der Autor Golaszewski gewann einen BAFTA Television Award als bester Comedy-Drehbuchautor. Alle drei Staffeln von "Mum" haben die höchstmögliche Bewertung von 100 Prozent auf der US-Kritikwebsite "Rotten Tomatoes" erhalten. Auf BBC Two wurde "Mum" von 2016 bis 2019 ausgestrahlt.

