Panne bei "Wer wird Millionär?": Keine Antwortmöglichkeit war richtig

Laura Harbig traf es am zweiten Tag der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" besonders hart: Die Studentin der theoretischen Mathematik stürzte in der Sendung vom Dienstagabend von 32.000 Euro auf 500 Euro ab. Nun jedoch bekommt die Kandidatin eine zweite Chance – denn es wäre ihr gar nicht möglich gewesen, die richtige Antwort zu geben.

Wie der RTL am Mittwoch in einer Pressemeldung mitteilte, sei der Redaktion bei der 32.000-Euro-Frage ein Fehler unterlaufen. Die Frage lautete: "Wen googelten die Deutschen in der Kategorie 'Persönlichkeiten international' 2023 noch häufiger als US-Popstar Taylor Swift?" Zur Auswahl standen Margot Robbie, Queen Camilla, Elon Musk und Harry Kane.