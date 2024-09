Champions League: Die Spiele der deutschen Teams in der TV-Übersicht!

Nach der Länderspielpause startet die Champions League in die neue Saison. Welche Spiele mit deutscher Beteiligung bei DAZN und Prime Video übertragen werden, ist hier zusammengefasst.

Nach nur zwei Bundesliga-Spielen erwartet Fußball-Fans bereits die erste Länderspielpause. Doch spätestens nach den anstehenden Länderspielen wird es auch auf internationaler Vereinsebene ernst. Schließlich startet am 17. September die Champions League in die neue Saison. Der veränderte Modus bringt dabei einige Neuerungen mit sich. Konstanz erwartet Fußballgucker allerdings bei den Anbietern der Live-Spiele. Der Großteil der Matches wird vom Streamingdienst DAZN gezeigt, jeweils ein "Highlightspiel" am Dienstag läuft bei Prime Video.

Nun haben die beiden Anbieter bekannt gegeben, wie die Spiele mit deutscher Beteiligung an den ersten Spieltagen aufgeteilt sind. Zum Auftaktspieltag, der von Dienstag, 17. September, bis Donnerstag, 19. September, stattfindet, strahlt Prime Video am Dienstag das Gastspiel des VfB Stuttgart bei Real Madrid (Anpfiff: 21 Uhr) aus.

Die restlichen Partien mit Beteiligung deutscher Mannschaften bleiben DAZN-Nutzerinnen und -Nutzern vorbehalten: Bayern München gegen Dinamo Zagreb am Dienstag (Anpfiff: 21 Uhr), Club Brügge gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (Anpfiff: 21 Uhr) und Feyenoord Rotterdam gegen Bayer 04 Leverkusen (Anpfiff: 18.45 Uhr) sowie Atletico Madrid gegen RB Leipzig (Anpfiff: 21 Uhr) am Donnerstag.

Prime Video oder DAZN? Hier laufen die Spiele des zweiten und dritten CL-Spieltags Die weiteren Spiele hier in der Übersicht:

Spieltag, Dienstag, 1. Oktober DAZN: VfB Stuttgart gegen Sparta Prag (18.45 Uhr) DAZN: Bayer 04 Leverkusen gegen AC Mailand (21 Uhr) Prime Video: Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow (21 Uhr)

Spieltag, Mittwoch, 2. Oktober: DAZN: RB Leipzig gegen Juventus Turin (21 Uhr) DAZN: Aston Villa gegen Bayern München (21 Uhr)

Spieltag, Dienstag, 22. Oktober: Prime Video: Real Madrid gegen Borussia Dortmund (21 Uhr) DAZN: Juventus Turin gegen VfB Stuttgart (21 Uhr)

Spieltag, Mittwoch, 23. Oktober: DAZN: Stade Brest gegen Bayer 04 Leverkusen (18.45 Uhr) DAZN: FC Barcelona gegen Bayern München (21 Uhr) DAZN: RB Leipzig gegen FC Liverpool (21 Uhr)

Prime Video oder DAZN? Hier laufen die Spiele des vierten und fünften CL-Spieltags Spieltag, Dienstag, 5. November: Prime Video: FC Liverpool gegen Bayer 04 Leverkusen (21 Uhr) DAZN: Borussia Dortmund gegen Sturm Graz (21 Uhr) DAZN: Celtic Glasgow gegen RB Leipzig (21 Uhr)

Spieltag, Mittwoch, 6. November: DAZN: Bayern München gegen Benfica Lissabon (21 Uhr) DAZN: VfB Stuttgart gegen Atalanta Bergamo (21 Uhr)

Spieltag, Dienstag, 26. November: Prime Video: Bayern München gegen Paris St. Germain (21 Uhr) DAZN: Inter Mailand gegen RB Leipzig (21 Uhr) DAZN: Bayer 04 Leverkusen gegen RB Salzburg (21 Uhr)

Spieltag, Mittwoch, 27. November: DAZN: Roter Stern Belgrad gegen VfB Stuttgart (18.45 Uhr) DAZN: Dinamo Zagreb gegen Borussia Dortmund (21 Uhr)

Ab der Saison 2024/25 wird die Champions League in einem neuen Modus ausgetragen. Die altbekannte Gruppenphase mit drei Gegnern, auf die man in Hin- und Rückspiel trifft, ist passé. Stattdessen führte die UEFA ein Playoff-System mit einer Tabelle für alle 36 teilnehmenden Teams ein. Jede Mannschaft spielt zunächst gegen acht Mannschaften.

Anschließend ziehen die acht Tabellenbesten direkt in die K.O.-Phase ein. Die Plätze 9 bis 16 und 17 bis 24 spielen in einer Qualifikationsrunde um ein Ticket im Achtelfinale. Danach geht es wie gewohnt weiter, ehe im Finale in der Münchener Allianz-Arena der Nachfolger von Real Madrid ermittelt wird.

