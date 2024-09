"Festkonzert zum 200. Geburtstag Anton Bruckner": TV-Konzertübertragung aus der Basilika St. Florian

Am 07. September um 20.15 Uhr zeigt 3sat das Festkonzert zu Anton Bruckners 200. Geburtstag, aufgezeichnet am 04. September im Stift St. Florian. Das Bruckner Orchester Linz unter Markus Poschner spielt Bruckners "Te Deum" und seine unvollendete neunte Sinfonie.

Das "Te Deum" in C-Dur des gläubigen Komponisten gilt als eines der bedeutendsten Chorwerke seiner Zeit und als einer der Höhepunkte seines künstlerischen Schaffens. Der Sockel des Sarkophags, der nach seinen Wünschen in der Krypta unterhalb "seiner" Orgel steht, trägt die Schlusszeile des "Te Deum": "Non confundar in aeternum" ("Möge ich in der Ewigkeit nicht zuschanden werden").