Netflix-Serie "Ein neuer Sommer": Mysteriöse Spannung mit Nicole Kidman

In der neuen Netflix-Serie 'Ein neuer Sommer' bricht die Fassade einer reichen Familie, als nahe einer Glamour-Hochzeit ein Mord geschieht. Nicole Kidman spielt die Matriarchin der Winburys.

Diese Glamour-Hochzeit wird Nantucket nicht vergessen, so viel steht fest. Das zumindest ist für Greer Winbury (Nicole Kidman) klar. Schließlich hat die Familie der erfolgreichen Romanautorin nicht nur einen gewissen Ruf, sondern auch das nötige Kleingeld übrig. Der Feier ihres Sohnes Benji (Billy Howle) und seiner Verlobten Amelia (Eve Hewson) soll es also an nichts fehlen. Und doch ist die neue Netflix-Serie "Ein neuer Sommer" (ab 5. September) nicht etwa eine Romantic Comedy. Stattdessen wirbelt ein Mord nahe der Hochzeitslocation alles durcheinander, und es entspinnt sich ein spannender Mystery-Plot.

"Ist das nicht ein wenig überzogen, nur weil jemand ertrunken ist?", spielt Greers Ehemann Tag Winbury (Liev Schreiber) die Angelegenheit herunter. Doch Verbrechen bleibt eben Verbrechen, unabhängig von der Größe des Geldbeutels der Verdächtigen. Und davon gibt es im illustren Umfeld der dekadenten Festgesellschaft weitaus genug. Von Feierlaune ist nach der abgesagten Sause ohnehin keine Rede mehr, stattdessen bröckeln die schicken Fassaden der Schicki-Micki-Familie Winbury und aller, die ihnen Nahestehen, von Folge zu Folge der sechsteiligen Netflix-Produktion mehr.

"Man weiß nie, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht" Viel mehr gibt Netflix vor dem Start der hochkarätig besetzten Adaption des Bestsellers von Elin Hilderbrand auch nicht preis. "In der ganzen Geschichte gibt es eine gewisse Ironie oder einen gewissen Witz", gibt Regisseurin Susanne Bier immerhin einen vagen Ausblick auf ihr neues Projekt. Mit tragikomischen Familienstoffen kennt sich die Filmemacherin jedenfalls aus. Ihre HBO-Serie "The Undoing" – ebenfalls mit Nicole Kidman in der Hauptrolle – fuhr größtenteils gute Kritiken ein und explorierte ebenfalls verborgene Konflikte in einem privilegierten Familienumfeld.

Doch nicht nur der Cast und das Team hinter der Kamera sprechen dafür, dass sich "Ein neuer Sommer" für Netflix als Erfolg herausstellen könnte. In puncto Murder Mystery traf Netflix Ende 2022 mit der "Knives Out"-Fortsetzung "Glass Onion" einen Nerv und heimste sowohl eine Oscar- als auch eine Golden-Globe-Nominierung ein. Große Erfolge verbuchten zudem Serien, die den Deckmantel scheinbarer Unantastbarkeit der Upper Class effektvoll sprengten, etwa Kritikerlieblinge wie "Big Little Lies" oder "The White Lotus".

Serienfans dürfen sich bei "Ein neuer Sommer" also auf ein prominent besetztes Rätselraten einstellen, bei dem einen immer wieder das Lachen im Halse stecken bleibt. Denn, wie betont es Nicole Kidmans Figur Greer an einer Stelle des Sechsteilers: "Man weiß nie, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht – egal, wie nah man sich steht."

