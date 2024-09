Neuer Film "Beetlejuice Beetlejuice": Tim Burton wird mit Stern auf "Walk of Fame" geehrt

Tim Burton wurde mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt. Zur Feier kamen Prominente wie Michael Keaton und Winona Ryder. Sein neuester Film 'Beetlejuice Beetlejuice' startet am 5. September.

Wo sein Name draufsteht, ist Erfolg beinahe garantiert Tim Burton gilt als einer der erfolgreichsten Filmemacher der vergangenen Dekaden. Seine Filme sind oft düster, abgründig und skurril, seine Bildsprache fantasievoll und bildgewaltig. Kurzum: Klassisches Blockbuster-Kino ist nicht die Passion des 66-Jährigen. Trotzdem spielten Burtons Filme – unter anderem "Alice im Wunderland" (2010) mehr als 4,4 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein. Folgerichtig wurde der Ausnahmeregisseur nun mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood ausgezeichnet.

Emotional bedankte sich der Filmemacher für die ganz besondere Ehre. Während seiner Kindheit sei er vom benachbarten Burbank oft mit dem Bus zum Hollywood Boulevard gefahren, erinnerte er sich. Zunächst sei er noch davon ausgegangen, die berühmten Sterne seien Grabsteine berühmter Schauspielerinnen und Schauspieler. Er selbst habe sich damals gerne in Buch- und Kostümläden aufgehalten, so Burton.

Neuer Burton-Film "Beetlejuice Beetlejuice" startet am 5. September Zur Zeremonie kam Tim Burton nicht alleine, sondern in prominenter Begleitung. Neben seiner Partnerin, der Schauspielerin Monica Belluci, begleiteten den 66-Jährigen auch die Hollywoodstars Michael Keaton und Winona Ryder. MIt Letzteren verbindet Burton eine besondere Beziehung. Keaton arbeite in seiner Karriere bereits fünfmal mit dem Regisseur zusammen. Zwar sei Burton bekannt für seltsame Ideen, witzelte der Schauspieler in einer Gastrede, doch fand gleichermaßen nur positive Worte über die Zusammenarbeit und die Freundschaft, die daraus entstanden sei.

Ähnlich wohlwollend äußerte sich Winona Ryder. Sie verglich die Verleihung des Sterns an Burton mit einer Medaille, die man an den Mount Everest hefte. Außerdem betonte sie den Wert ihrer Freundschaft mit Tim Burton, die sie als "riesiges Geschenk" bezeichnete. Auch wegen Burton habe sie als junge Schauspielerin Selbstvertrauen gewonnen.

Keaton und Ryder sind auch in Burtons aktuellem Kinofilm zu sehen. Die Fortsetzung der Grusellkomödie "Beetlejuice", "Beetlejuice Beetlejuice", startet am 5. September in den deutschen Kinos. Außerdem zur Besetzung gehören Jenna Ortega, Geena Davis, Alec Baldwin und Catherine O'Hara.

