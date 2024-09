Sorge um Elton John nach schwerer Augeninfektion: "... nur noch eingeschränkt sehen"!

Elton John kämpft aktuell mit den Folgen einer schweren Augeninfektion. In einem Instagram-Post informierte der 77-Jährige über seinen Zustand und bedankt sich bei seinem Ärzteteam und seiner Familie. Trotz der Einschränkungen in einem Auge zeigt sich der Sänger zuversichtlich.

Elton John hoffnungsvoll Geht es um die größten Musiklegenden aller Zeiten, darf sein Name nicht fehlen: Fünf Jahrzehnte lang prägte Elton John die Pop-Kultur maßgeblich mit. Doch 2023 war Schluss, als der Sänger mit der "Farewell Yellow Brick Road Tour" einen Haken hinter seine Bühnenkarriere setzte. Einerseits gab der 77-Jährige damals an, nun mehr Zeit mit seiner Familie – also seinem Ehemann David Furnish und den zwei Söhnen Zachary und Elijah – verbringen zu wollen. Andererseits setzen dem Künstler zunehmend gesundheitliche Probleme zu.

Aktuell hat Elton John mit den Folgen einer schweren Infektion an den Augen zu kämpfen. Wie er nun bei Instagram publik machte, habe die Infektion "leider dazu geführt, dass ich auf einem Auge nur noch eingeschränkt sehen kann". Diese Probleme würden ihn bereits seit Wochen begleiten, so John. Gleichzeitig gab er an, auf dem Weg zur Besserung zu sein. Doch er sei sich bewusst, dass ihn ein "äußerst langsamer Heilungsprozess" erwarte. Bis die Sehfähigkeiten auf dem betroffenen Auge zurückkehren, rechnet John noch mit einer längeren Genesungsphase.

Trotz Augeninfektion: Elton John ist wegen Genesung "positiv gestimmt" Elton John nutzte den Instagram-Post aber nicht nur dazu, seine Fans über seinen Gesundheitszustand zu informieren, sondern auch für herzerwärmende Worte an seine Ärzte: "Ich bin so dankbar für das hervorragende Team von Ärzten und Krankenschwestern und meine Familie, die sich in den vergangenen Wochen so gut um mich gekümmert haben." Auch weil er sich ausreichend Zeit zur Erholung auferlegt habe, sei er "über den Fortschritt, den ich bisher bei meiner Heilung und Genesung gemacht habe, positiv gestimmt".