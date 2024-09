Alexander Klaws glücklich über Familienzuwachs: "zu Manitu gebetet"!

Ulrike Frank, bekannt als Katrin Flemming in der RTL-Serie 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', verrät das Geheimnis ihrer 25-jährigen Ehe mit Marc Schubring. Während ihre Serienfigur in Liebesdingen oft Pech hat, könnte Frank im echten Leben kaum glücklicher sein. Zum Silberjubiläum gibt sie persönliche Einblicke und Tipps.

An der generell "sehr, sehr schönen Zeit" gefalle es Klaws besonders gut, "wenn ich abends dann auch nach Hause komme und dann wieder so ein kleines Würmchen auf der Brust habe". Mit dem Neugeborenen habe auch der Windeleimer wieder seinen alten Platz erobert, scherzte der Sänger: "Wir fangen wieder bei null an."

Großes Glück hatte Klaws auch damit, dass er bei der Geburt dabei sein konnte. Denn beruflich ist der Künstler gerade gut einspannt: Er ist als Winnetou bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg zu sehen. "Das ist auch schon das Problem gewesen, so hochschwanger in die Saison zu starten", schilderte Klaws sein Bangen. Ein Ersatz für ihn wäre nicht möglich gewesen, bei den Festspielen gibt es nur eine Erstbesetzung. Doch er hatte Glück: Lion erblickte an einem spielfreien Tag das Licht der Welt.