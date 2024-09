"110 im Dauereinsatz": Infos zur VOX-Doku über Einsatzkräfte

Die VOX-Dokumentation 110 im Dauereinsatz begleitet Streifenbeamte, den Kriminaldauerdienst und Notrufzentralen in ihrem nervenaufreibenden Alltag. Von Flaschenwürfen am Frankfurter Hauptbahnhof bis zu Einbrüchen in Rostock – die Doku zeigt, welchem Stress die Einsatzkräfte ausgesetzt sind.

110 im Dauereinsatz Dokumentation • 04.09.2024 • 20:15 Uhr

Ein berühmter Werbeslogan, der längst zum geflügelten Popkultur-Zitat geworden ist, beschrieb einst New York als die Stadt, die niemals schläft. Bedauerlicherweise gilt die eher dunkle Seite der Ruhelosigkeit mittlerweile für so gut wie jeder Region – auch mitten in Deutschland. Die VOX-Dokumentation "110 im Dauereinsatz" begleitet Streifenbeamte, Beschäftigte des Kriminaldauerdiensts und die Teams aus den Notrufzentralen bei ihrem nervenaufreibenden Alltag. Dabei erhalten die Kameraleute ungewohnte Einblicke in den Alltag der Dienststellen. Gezeigt wird, welchem Stress die Einsatzkräfte ausgesetzt sind.

Wenn man sich Überraschtsein kaum mehr leisten kann So geht es unter anderem an den Frankfurter Hauptbahnhof Frankfurt, wo die Beamten der Bundespolizei gefordert sind: Ein Betrunkener schleudert Flaschen auf Umstehende. Alltag für die Ordnungskräfte, auch wenn das kaum zu glauben ist. In Rostock ist VOX dabei, wenn die beiden Streifenbeamten Christopher und Tom zu einem Einbruch gerufen werden. Bange Frage: Versteckt sich der Täter noch im Gebäude? Beim Leipziger Kriminaldauerdienst darf das TV-Publikum die ersten Ermittlungen rund um einen mutmaßlichen Drogenhändler begleiten. Doch erst einmal geht es darum, möglichst rasch Beweise zu sichern.

