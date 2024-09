"XY history": Kriminalfälle, die Geschichte schrieben!

Im Fokus der ebenfalls von Sven Voss präsentierten Reihe stehen historische Kriminalfälle aus Deutschland, solche, die eine ganze Ära maßgeblich beeinflusst haben. Den Anfang macht Ernst Gennat, der als erster Mordkommissar Deutschlands in die Geschichte einging: Im Dezember 1927 wurde am Bahnhof Berlin-Friedrichshagen die schwerverletzte Fleischerstocher Dora Perske in einem Zugabteil gefunden. Wenig später verstarb sie im Alter von nur 21 Jahren. Ernst Gennat (in der Sendung gespielt von Stephan Grossmann, der in der Maske kaum zu erkennen ist) begann gemeinsam mit seiner Sekretärin Trudchen Steiner (Marina Lötschert) zu ermitteln.