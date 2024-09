"Wer stiehlt mir die Show?": Infos zur neuen Folgen auf ProSieben

Auf zum Halali auf den großen Langen: In der achten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" geht es bei ProSieben wieder einmal darum, Moderator Joko Winterscheidt, der zumindest durch die Auftaktsendung führen wird, seinen Posten so schnell wie möglich streitig zu machen. Ziel der Show ist bekanntlich kein Triumph, der in Geld aufgewogen wird. Es geht hier um die Ehre – und um die Entthronung eines arroganten Schnösels. Diesmal legen sich die Musikerin Nina Chuba ("Wildberry Lillet"), Entertainer Kurt Krömer ("Chez Krömer") und Podcaster Tommi Schmitt ("Gemischtes Hack") mit Joko an. Außerdem zieht natürlich weiterhin jeweils eine Wildcard-Kandidatin oder ein Wildcard-Kandidat mit in die Show-Schlacht.