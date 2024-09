Joko unterbricht TV-Show wegen Kurt Kromer: "Ich habe keinen Bock mehr"

In der achten Staffel von 'Wer stiehlt mir die Show?' trifft Joko Winterscheidt auf neue Stars wie Kurt Krömer, Nina Chuba und Tommi Schmitt. Bereits in der ersten Folge sorgt der Berliner Komiker für Chaos, sodass Joko das Spiel unterbrechen muss. Spannende und unterhaltsame Quiz-Momente sind garantiert.

Die achte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" beginnt mit einem Knall – und das beinahe im wahrsten Sinne. Denn als Kurt Krömer (49) in dem ProSieben-Unterhaltungsformat ohne Führerschein losdüst, ist nichts vor ihm sicher. Moderator Joko Winterscheidt (45) muss eingreifen und schon in der ersten von insgesamt sechs Folgen seiner Sendung ein Spiel unterbrechen.

Neben der Berliner Komiker-Legende versuchen auch Sängerin und "Wildberry Lillet"-Interpretin Nina Chuba (25) sowie Podcaster und Moderator Tommi Schmitt (35) in wie immer völlig verrückten Quiz-Spielen so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Am Ende jeder Folge besteht dann die Möglichkeit, die Show zu gewinnen und anstelle von Joko moderieren zu dürfen. Das möchte auch Wildcard-Kandidatin Chanielle (24), die als nicht-prominente Bewerberin das Herausforderer-Quartett komplettiert. Schon früh ist klar: Mit dieser Show-Besetzung ist beste Unterhaltung definitiv gesichert!

Doch bevor das muntere Quizzen richtig losgeht, widmet sich Joko Winterscheidt noch etwas genauer Nina Chuba, auf die er sich ganz besonders gefreut hat. "Du bist tatsächlich der erste Superstar, der sich aktiv für diese Show beworben hat", schildert der Entertainer den ungewöhnlichen Weg von Nina Chuba in die Sendung und kann das Bewerbungsvideo aus gutem Grund nicht vorenthalten. Denn hier erzählt die Musikerin mit einer kindlichen Schüchternheit von ihren Hobbys ("Mit Freunden sein, auch mal alleine sein, rausgehen, drin sein"), ihrer Lieblingsfarbe ("Ocker") und ihren Lieblingstieren ("Kaninchen mag ich gerne oder auch einen Hai, und ich finde Quallen interessant"), sodass der erste Publikumsliebling schnell gefunden ist.

"Wer stiehlt mir die Show?": Joko spottet über Wildcard-Teilnehmerin Als im ersten Spiel dann niemand ein anderes Gemälde von Leonardo da Vinci benennen kann als die Mona Lisa und anschließend Kurt Krömer daran scheitert, einen Taschenrechner einzuschalten, resümiert Joko bereits nach wenigen Minuten: "Es ist jetzt schon die dümmste, aber auch die witzigste Staffel." Kurz darauf kommen Tommy Schmitt und Nina Chuba jedoch richtig in Fahrt – ganz im Gegensatz zu Kurt Krömer, der mit seiner Kehrmaschine gewaltig zu kämpfen hat.

Denn bei "Die unnötig komplizierten Antworten" muss die Lösung mit den Fahrzeugen in den Dreck "gemalt" werden. "Ich habe keinen Führerschein, kann die Fragen nicht beantworten, gar nichts", ist Kurt eingeschnappt. Joko wundert sich: "Du hast keinen Führerschein?" Kurt: "Ne, keine Zeit. Ich bin ja gleich nach der sechsten Klasse ab und dann auf den Bau."

Tatsächlich fährt der Comedian sofort unkontrolliert durch die Halle, rammt sein Pult und beinahe auch die Studio-Wand. "Mir ist der Knopf abgegangen", kann sich der Entertainer nicht mehr mit dem Gefährt bewegen und Joko muss eingreifen. "Wir müssen eine kurze technische Unterbrechung machen", stoppt der Showmaster kurzzeitig das Spiel und Kurt gibt sich schmollend: "Ich gehe nach Hause, ich habe keinen Bock mehr."

Um kurz darauf die Frage zu beantworten, aus welchem Land Pettersson und Findus kommen, sollen die Teilnehmenden eine Person aus dem entsprechenden Land anrufen. Als Chanielle ihre Mutter in Deutschland am Handy hat, foppt Joko die Wildcard-Teilnehmerin und grüßt am Telefon mit den Worten: "Lassen Sie es sich gutgehen. Ich habe das Gefühl, Ihre Tochter kommt schnell nach Hause." Chanielle nimmt es mit Humor.

Dann wird es völlig irre: Tommi Schmitt und Nina Chuba rufen zeitgleich das genau gleiche McDonald's in Schweden an. "Ihr habt die gleiche Nummer angerufen, das gibt es gar nicht", so Joko fassungslos. Die Lösung erhält Nina Chuba schließlich von einem italienischen Restaurant in Schweden. Kurt hatte es erfolglos bei der schwedischen Botschaft versucht: "Ich kenne da Leute."

Da der Komiker lieber Antworten für den guten Gag statt für die Punkte gibt, verlässt er mit nur einem Punkt als Erster die Show – immerhin unter tosendem Beifall des Publikums. An Unterhaltungswert sollte es dank ausgefallener Spielideen allerdings weiterhin nicht mangeln. Beim "(Kein-)Schönwetter-Quiz" schüttet es bei einer falschen Antwort auf die Kandidatinnen und Kandidaten herab. "Warte mal, habt ihr eine Regenhose bekommen? Ich nicht. Ich habe einfach meine Hose an", so ein klatschnasser Tommi Schmitt, der lediglich mit einer Kapuzenjacke ausgerüstet wurde.

Joko Winterscheidt mit kurioser Panne in ProSieben-Show Die eine Hälfte des Erfolgs-Podcasts "Gemischtes Hack" lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und Wildcard Chanielle sowie Nina Chuba punktetechnisch hinter sich. Da ändert es auch nichts, dass Joko eine kuriose Panne unterläuft und er der Künstlerin eine Frage samt richtiger Antwort vorliest: "In welcher Sportart wurde Martin Schmitt zum Olympiasieger, Skispringen."

Im Finale wird Tommi Schmitt letztendlich aber doch ausgebremst. "Du hast dich bis jetzt jedes Mal vertan beim Einschätzen von Joko", stellt Quizmasterin Katrin Bauerfeind (42) nach einigen Fragen fest. Und so lässt Joko seinem Kontrahenten im direkten Wissensduell keine Chance. "So eine Ratte", ärgert sich Tommi über Joko, der seine Freude nicht verbergen kann: "Ich liebe es, wie du leidest."

Der Moderator behält seine Show – zumindest vorerst. Denn am Sonntag, 15. September, 20.15 Uhr, bei ProSieben haben Tommi Schmitt, Nina Chuba, Kurt Krömer und eine neue Wildcard wieder die Chance, Joko Winterscheidt die Sendung streitig zu machen.

