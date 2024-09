"Terra X: Weltstädte": Infos zur neuen Doku-Reihe mit Leon Windscheid

Leon Windscheid startet eine neue Doku-Reihe, "Terra X: Weltstädte", die sich mit den bedeutendsten Metropolen der Welt befasst. Die Reise beginnt in New York und führt über Istanbul nach Paris. Jede Stadt wird in 45 Minuten umfassend porträtiert.

Terra X: Weltstädte Dokumentation • 08.09.2024 • 19:30 Uhr

Sie hatten alle ihre Hochzeiten – und es sind noch immer Orte, die man auf jeden Fall beispielhaft für das mehr oder weniger kultivierte Zusammenleben vorzeigen würde, falls einmal kulturinteressierte Außerirdische zu Besuch wären. In der neuen Reihe "Terra X: Weltstädte" erkundet der Moderator und Psychologe Leon Windscheid in jeweils 45 Minuten New York, Istanbul und Paris. Wie ist ihr Aufstieg zu weit über die Kontinent-Grenzen hinaus beachteten Metropolen gelungen? Und: Wo liegt ihre Vergangenheit – und wo ihre Zukunft?

Los geht's in New York, der – einmal abgesehen von mittelalterlichen Burgturm-Städtchen in Mittelitalien – ersten Hochhausmetropole der Welt. Hier kam der Begriff "Wolkenkratzer" in Mode. Es geht Windscheid, der stets auch die Menschen hinter den Steinen und Monumenten in seine Porträts einbezieht, auch um die gern angeführte beispiellose Resilienz der New Yorker. Immerhin hat die Stadt an Hudson und East River eine wechselhafte Geschichte hinter sich und mit dem Terrorangriff auf das World Trade Center einen der schrecklichsten Anschläge auf eine dicht besiedelte Innenstadt überlebt. Der Film zeigt: Diese Stadt schläft wirklich nicht – nie!

Hektischer Wohnort der Glückseligkeit Man nennt sie auch die "Königin der Städte": Istanbul, die magische Stadt am Bosporus, in der eine große Brücke einen Europa- und einen Asien-Teil trennt, ist ein würdiger zweiter Ort für die neue Reihe "Terra X: Weltstädte". Leon Windscheid nimmt am Sonntag, 15. September, das TV-Publikum mit auf eine Reise, für die man das eigene Wohnzimmer nicht verlassen muss und doch eine Millionenmetropole mit all ihren Geheimnissen und Widersprüchen – etwa zwischen dem Charme von "Tausendundeiner Nacht" und brutalen Bausünden – ergründen kann.

Einst galt Istanbul, eine immer wieder umkämpfte Millionenstadt mit einer einzigartigen Architektur, Kultur und Geschichte, als "Wohnort der Glückseligkeit". In der Hektik des mörderischen Verkehrs und der Smog-Luft ist davon nicht immer viel zu spüren. Historisches zeigt sich allerdings auf Schritt und Tritt: Immerhin bewegt man sich im Zentrum zweier früherer Imperien – und an einem Ort, den das frühe Christentum und der Islam als spirituellen Mittelpunkt reklamierten.

Eine Woche später folgt der krönende europäische Abschluss: Am Sonntag, 22. September, geht es bei "Terra X: Weltstädte" um 19.30 Uhr mit Leon Windscheid nach Paris.

