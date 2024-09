Ausrasten bei Grill den Henssler': "Immer das Gleiche, ich geh nach Hause!"!

"Schön, dass du wieder da bist." So begrüßte Steffen Henssler seinen Lieblingsgegner Detlef Steves zum Auftakt der Sommer-Staffel von "Grill den Henssler" (VOX) – aber natürlich blieb es nicht beim Süßholzraspeln. "Ich wollte nämlich wieder mal gewinnen", feixte Henssler. Und dann wurde es heiß am Grill!

Detlef Steves war zum 19. Mal Gast bei "Grill den Henssler" (VOX). In der Zeit hat er einiges gelernt. Vor allem: verlieren! Aber sich einfach ins Schicksal ergeben? Das wollte er nicht. "Du willst mal wieder ne Abreibung? Hier bin ich!". plusterte er sich vor Henssler auf, bereit, diesem Feuer unterm Hintern zu machen. Und dann wurde es auch richtig heiß am Grill. Aber nicht nur auf den Grilltonnen, sondern auch zwischenmenschlich.

Henssler griff trotz Remis zum Brenneisen, was ihm Buh-Rufe aus dem Publikum und vom Gegner einbrachte. "Sorry, das war reine Gewohnheit", verteidigte er sich hämisch: "Wenn ich Martin und Detlef sehe, denk ich automatisch, ich hab gewonnen und muss die grillen." So was muss eigentlich bestraft werden. Das übernahm Steves persönlich und machte Henssler beim Kajakrennen in der ersten Küchen-Competition sprichwörtlich und wahrhaftig nass. Die Promis führten 32:29.